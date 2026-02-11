Comic Con︱天下一協辦動漫盛事　丹麥影帝「炸雞佬」落實參與

全球動漫界傳奇盛事即將登陸香港！⾸次於香港舉⾏的世界級的Comic Con盛事《香港Comic Con 2026》（Hong Kong Comic Con 2026，簡稱 HKCC 2026），將於2026年5⽉29⽇⾄31⽇⼀連三⽇震撼香港會議展覽中⼼。這項盛事匯聚電影、漫畫、動漫、電玩及珍貴收藏品多種嶄新創意文化及潮流元素，為廣⼤粉絲及動漫迷帶來最極致的體驗，充份沉浸於流⾏文化的終極慶典。

這場⾜以讓所有動漫迷⾎脈沸騰的夢幻盛事，帶領每位來賓進入跨次元世界的流⾏文化殿堂！能夠與同好沉浸於全球經典系列外，更可並肩投入熱⾎爆燈的電競賽事，甚⾄在「創作畫廊」（Artist Alley）裡發掘每幅創意滿瀉的精彩獨立創作藝術作品；更有⼀眾匯聚本港，吸引眼球的 Cosplay 玩家、讓你⼤玩特玩的免費遊戲試玩區、以及極具收藏價值的遊戲咭展品，勢必讓⼤家投入其中。

與重量級影視巨星的難忘邂逅

我們非常榮幸能邀得全球多位廣受影迷推崇、包括了電影及影集的重量級巨星，⼀同匯聚《香港 Comic Con 2026》！⾸批名單包括︰被譽為全球最性感男神，歷屆東京 Comic Con 最受歡迎影星Mads Mikkelsen（於《沉默的羔⽺前傳》飾演漢尼拔、《死亡擱淺》飾演克⾥夫·昂格、《怪獸與鄧不利多的秘密》飾演葛林戴華德、及《俠盜⼀號：星球⼤戰外傳》飾演蓋倫·厄索）；被⼀眾觀眾稱為「炸雞佬」的Giancarlo Esposito（於《⿊袍糾察隊》中飾演史丹·艾德格、《絕命毒師》中擔演的葛斯．福林，並於《曼達洛⼈》飾演星區⻑吉迪恩）；以及於經典科幻神作《回到未來》中飾演艾梅特．布朗「博⼠」的Christopher Lloyd，⼀同為是次活動揭開序幕。⼤會更準備了多個獨家座談會、以及專屬零距離⾒⾯會等，讓⼤家有機會與⼀眾影星，進⾏畢⽣難忘的互動經驗。緊記以上只是開始，更多重量級嘉賓將會陸續揭曉。

寵粉最強！創造專屬粉絲的傳奇盛事

為確保能為⼀眾狂熱粉絲帶來最道地、最令⼈熱⾎滿瀉的體驗，《香港Comic Con 2026》特別請來多位業界資深⼈⼠、頂尖收藏家及前製片廠⾼層等⼈⼠組成的「Superfan Committee（鐵粉委員會）」，以他們的專業⾓度，為粉絲度⾝打造最能引起共鳴共振的盛會！

「這不單是⼀個本地展覽，更是全球傳奇的降臨。」其中三位《香港 Comic Con 2026》創辦⼈ Ryan Li、Daniel Yim 及 James Chen 並表⽰，「我們勢必要打造⼀個充滿活⼒、世界級的體驗，以反映香港及亞洲粉絲獨有的精神與熱情，因此這場活動，絕對是屬於香港動漫愛好者的盛會。」

夥拍全球業界先鋒 實現不可能的盛事

作為協辦單位，天下⼀集團 (One Cool Group) 為《香港 Comic Con 2026》傾注深厚的電影製作經驗、IP 創作與管理能⼒、創意資源及其跨地域產業網絡等⽅⾯的引入。連結橫跨本地、亞洲及國際市場，覆蓋多元化的娛樂與商業領域，是次與 HKCC 2026 合作，對香港實現創意中⼼、打造成亞洲流⾏文化與IP交易的核⼼樞紐，具有關鍵性意義。

天下⼀集團業務發展及傳訊總監文國駿（Sean Man）表⽰：「我們非常榮幸能以聯合主辦⽅的⾝份參與⾸屆《香港 Comic Con 2026》。這不僅代表着香港將成為⼀個萬眾期待的強⼤融合平台，更突破傳統框架，將漫畫、電影、遊戲與科技融為⼀體，絕對是香港及周邊地區漫畫與流⾏文化愛好者期待已久的盛事。是次活動不單是⼀個本地展覽，更是推動整個創意產業鏈的催化劑，我們樂於與《香港 Comic Con 2026》，攜⼿開創本地娛樂及創意產業等更多可能。」