韓版Doctor X肝臟刻字劇情非虛構！改編自英國名医真實器官簽名案

由金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）正在熱播，第4集播出「軍醫在患者肝臟刻下個人縮寫DN」的震撼劇情，隨即引爆劇迷討論。



而這段令人難以置信的「器官刻字」橋段並非編劇憑空捏造，現實中英國伯明翰亦曾發生震撼全球的真實醫療事件，外科醫生西蒙·布拉姆霍爾（Simon Bramhall；台譯：布蘭霍爾）於2013年利用氬氣凝固設備，在兩名移植手術患者的肝臟表面私自燒烙出姓名縮寫「SB」。案件經多年審理，涉案醫生最終被判非法侵害罪名成立，並於2022年被正式從醫生名冊除名。



由金智媛主演的韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》（Doctor X：Mafia in White）正在熱播。（IG@sbsdrama.official）

劇中軍醫器官留印 信任崩塌揭反社會心理

劇集設定中，患者權忠賢過往於軍隊飽受欺凌，當年獲軍醫羅大一救治，自此對其信任有加，多年後因病情復發堅持要由羅大一動手術。豈料手術當日權忠賢病情急轉直下，當時醫院正處理另一宗車禍緊急手術，羅大一卻因參加宴會未能及時到場，唯有由桂秀晶（又譯：桂水晶）緊急接手。

患者權忠賢過往於軍隊飽受欺凌，當年獲軍醫羅大一救治，多年後因病情復發堅持要由羅大一動手術。（IG@sbsdrama.official）

羅大一卻因參加宴會不在現場，唯有由桂秀晶（又譯：桂水晶）緊急接手。（《Doctor X》劇照）

羅大一接獲消息後臉色瞬間發白，急忙趕回醫院，卻已無法阻止真相曝光。桂秀晶在權忠賢曾被羅大一開過刀的肝臟表面，親眼目睹疑似遭人用醫療設備刻下的「DN」字樣（代表Doctor Na Dae-il，即羅大一醫生），震驚與憤怒之餘，更徹底揭發了羅大一隱藏多年的反社會心理。

桂秀晶在權忠賢曾被羅大一開過刀的肝臟表面，親眼目睹疑似遭人用醫療設備刻下的「DN」字樣。（《Doctor X》劇照）

劇情播出後，各大社交平台討論區瞬間沸騰。有劇迷表示：

醫生手上的器械是用來救人，不是用來滿足個人狂妄的印記，這完全是在踐踏患者尊嚴。 劇迷留言

現實比戲劇更瘋狂 英國名醫用氬氣凝固器燒「SB」簽名

劇集引爆話題，不少網民隨即翻出多年前一宗真實案件。這宗震驚國際醫界的現實版「器官簽名案」發生於2013年。據英國衛報（The Guardian）報道，英國伯明翰伊利沙伯女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）的資深肝移植專家西蒙·布拉姆霍爾（又譯：西蒙·布朗霍爾/Simon Bramhall），在為兩名處於全身麻醉狀態的患者進行肝移植手術時，利用原本用於止血的氬氣凝固設備（Argon beam machine），在移植肝臟表面燒出約4厘米高、代表自己姓名縮寫的「SB」字樣。

英國伯明翰伊利沙伯女王醫院（Queen Elizabeth Hospital）的資深肝移植專家西蒙·布拉姆霍爾（又譯：西蒙·布朗霍爾/Simon Bramhall）。（網上圖片）

由於氬氣燒灼的印記通常會隨時間自行消退，該醫生原本以為神不知鬼不覺，直至其中一名患者在手術約一週後因移植器官衰竭而需再次接受緊急手術，接手的手術醫生在開腹時意外發現肝臟上的字母，隨後拍照舉報，這宗隱瞞多年的醫療醜聞才得以公之於世。

涉案醫生於2017年承認兩項非法身體侵害罪名，2018年被判罰款1萬英鎊及12個月社區服務令；直至2022年，英國總醫務委員會（GMC）認定其行為嚴重侵犯病人尊嚴，正式將其從醫生名冊中除名。