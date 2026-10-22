《包青天》「公孫策」范鴻軒驚爆突入院開刀　80歲近況曝光拒復出

憑90年代經典華視版《包青天》「公孫先生（公孫策）」一角深入民心的台灣資深演員范鴻軒，近年甚少公開露面。其相識數十年的摯友、資深電視製作人楊紹鴻早前透露，范鴻軒於今年8月入院接受手術，消息一出引來大批網民憂慮。日前楊紹鴻飛抵台北探望老友兼補祝80歲大壽，並在社交平台公開二人合照交代近況。



范鴻軒一共出演了8次公孫策。（微博圖片）

赴台補祝壽辰透露老友健步如飛

楊紹鴻日前在社交平台分享與范鴻軒的聚會合照。剛迎來80大壽的范鴻軒身穿深色條紋便服、面色紅潤，坐在生日蛋糕前展露慈祥笑容，精神狀態相當不俗。楊紹鴻感性透露，此前已答應等對方身體康復後必定飛到台北補祝生日，當晚見到范鴻軒氣色甚佳，更笑言對方「行路仲快過我咁滯」，大讚老友身體已經復原得七七八八，並祝願這位相識幾十年的好友「身體健康，壽比南山，永遠快樂！」

楊紹鴻飛赴台北為范鴻軒補過80歲大壽。（Facebook@楊紹鴻）

范鴻軒面色紅潤。（Facebook@楊紹鴻）

8月突動刀惹來外界憂心

范鴻軒的健康狀況早前一度令影迷揪心。事緣今年9月范鴻軒農曆生日時，楊紹鴻在網上發文祝壽，透露范鴻軒在8月曾接受了一場「不大不小嘅手術」。幸好手術過程順利，經過近兩個月的休養調理，如今范鴻軒已迅速重拾精神活力，行動自如，康復進度比預期更為理想。

范鴻軒8月曾入院做手術。（Facebook@楊紹鴻）

受訪坦言無意復出

去年楊紹鴻赴台邀請范鴻軒、林利及張啟樂亮相網上頻道，范鴻軒當時大方分享睡到自然醒的退休生活，更坦言「真的拍不動了」，自嘲年紀大抗壓力差，以往一接劇本便緊張失眠至煞科，故已無意復出，只搞笑稱若有好戲就等楊監製提拔；至於昔日《包青天》「開封府鐵三角」老拍檔「包大人」金超群，范鴻軒亦罕有透露其近況，指對方目前仍在閉關隱居，「大概還要再關好幾年」，意味劇迷想看兩人再度合體仍需苦候。

范鴻軒的確是史上最難以忘記的公孫策。（微博圖片）