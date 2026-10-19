台女星丁小芹賣假包入獄沉寂多年　罕曬近照竟又重操舊業帶貨

女星丁小芹過去因涉入販售仿冒名牌包案件，2020年10月遭最高法院駁回上訴定讞，並於同年12月1日正式報到入監服刑，入獄服刑約一年四個月後，2022年4月獲准假釋出獄。丁小芹淡出演藝圈已多年，近期被發現已悄悄重回時尚零售領域，經營起直播帶貨與網絡選品生意，低調重啟創業人生。



她個人社群平台已停擺多年，上一次在鏡頭前大方展露正臉更是要追溯到七年前。沒想到，18日她竟無預警在社群平台上更新近況，不僅大方秀出正面照，更感性對老友們告白。

丁小芹又久違曬近照（網絡圖片）

更多丁小芹的相片：

+ 11

逆齡神顏曝光 皮膚白皙

在這張罕見曝光的近照中，丁小芹展示一頭長髮整齊全後梳髮型，大方露出精緻的五官輪廓。她臉上佩戴著知性風格的半眉框眼鏡，身上並無過多華麗妝飾，卻反而襯托出白皙透亮的肌膚。

久未面對鏡頭的她，狀態依舊維持得相當好，歲月似乎並未在她臉上留下太多痕跡。這次難得「營業」，主要是為了宣傳包包。她還親自擔任模特兒捧着包款拍照。

英文留言疑感謝好友不離不棄

除此之外，丁小芹在貼文中所附上的英文文案，寫道：

True friendship resists time, distance, and silence. Growing apart doesn't change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled.（真正的友誼能抵擋時間、距離與沉默。即使漸行漸遠，也無法改變我們曾並肩成長的事實；我們的根將永遠緊緊相連。）

這段感性的文字，似乎在對多年來對她不離不棄的摯友們表達由衷的感謝。如今的丁小芹卸下昔日明星光環，在電商界默默耕耘，用全新的姿態活出新篇章。

延伸閲讀：空姐怒轟資深女歌手尖酸刻薄 網一致猜測是蔡琴 更有加碼爆料

+ 5

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】