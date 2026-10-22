變性後有月經？網紅愛里揭真相　沒生理期但須終身擴張「保完整」

台灣知名跨性別網紅愛里致力於倡導LGBTQ+平權，曾大方分享自身心路歷程與跨性別相關知識。近日她在社群平台舉辦QA問答，並以自身經歷認真回應網友各種好奇與疑問。



針對網友提問「變性完會有生理期嗎？」愛里直言表示「沒有」。她解釋，由於變性手術後並不會有卵巢與子宮，因此完全不會有生理期或懷孕等問題。

台灣變性網紅愛里（Instagram＠allie.liao）

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不過她也透露，雖然沒有經期，但術後有一項關鍵動作必須經常執行，那就是利用專屬醫療工具進行「擴張運動」。她分享，通常術後每個月或每兩週就需要進行一次，這主要是為了確保下半身的完整性，算是術後相當重要的修復與保養工作。

此外，也有網友好奇「如果男生在服兵役前去變性，還需要服兵役嗎？」以自身經歷為例的愛里表示「不用」，但她補充，免兵役是需要通過評估審查的。

她透露自己在兵役前夕便開始準備變性手術並進行荷爾蒙治療。不過她也特別強調，軍方對於免役的審核相當嚴格，不僅會審查個人的精神狀態，也會評估服藥狀況，必須經過層層把關才會給予免役證明：

並不是說走過去說我要變性就能直接免役，其實背後有一套非常嚴格的審核機制，雖然確實可以免役，但過程並不簡單。

愛里誠懇又詳細的解答，也讓大眾對跨性別者的生活與權益有了更深入的認識。

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