日「最美無性別男星」驚傳六本木陪酒　公司證實「下海」：為新劇

23歲的日本新生代藝人井手上漠雖然生理性別是男性，但自認是「不想當女生，也不想當男生」的「無性別男孩」，也因亮麗的外型跟充滿個人風格的作風大受歡迎，正式演出戲劇並接下許多代言。



不過最近被日本媒體爆料在六本木「下海」，公司也回應相關消息。

井手上漠（Instagram@baaaakuuuu）

遭爆六本木Lounge下海陪酒？ 公司證實：為新戲親身體驗

井手上漠從模特兒轉戰演員之後，首度接下舞台劇《療傷遊戲》的工作，本作改編自同名BL戲劇，1月25日迎來最終場。不過根據日本狗仔《新聞郵報SEVEN》報導，井手上漠接戲的同時還跑去六本木的某間知名Lounge吧上班，讓許多人頗感意外。

井手上漠的所屬公司回應：

當事人透過打工累積了各種社會經驗，正好他在電視劇、舞台劇中接到類似的角色，因此做為塑造角色的一環，井手上漠親自去體驗這些場所，並將相關經驗活用到演出中。

他在《療傷遊戲》中演出的就是酒吧店員「飛鳥」，不少觀眾對於他沉穩大方的演技跟妖嬌的細膩動作都予以好評。

演活BL劇酒吧店員獲好評 網讚敬業：客人上輩子燒好香

大部分日本網友都對於井手上漠的敬業予以好評：

「為了塑造角色而這麼努力，很了不起」

「小漠超級可愛的，真的去上班的話應該會一直被指名吧？」

「遇到他的客人上輩子是燒了什麼好香啊？」

「與其紙上談兵，不如實際體驗，相信用這種方式完成的作品一定很精彩」



