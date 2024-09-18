《康熙來了》偽娘被嘲撞臉動力火車　10年後整容驚變「白滑美女」

曾在節目《康熙來了》爆紅的原住民黃亞力，跨越性別10年後蛻變成正妹！



他透露，自己砸了200多萬整容，鼻子就花了67萬（台幣，下同）。

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

台灣原住民黃亞力10年前在《康熙來了》受訪爆紅。（《康熙來了》節目截圖）

花200多萬台幣整容 點圖放大看看10年後的黃亞力：

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黃亞力近日受邀上了YouTube「愛里 ALLIE」的頻道，在最新的一集中，接受跨性別網紅愛里訪問。

他分享當初在《康熙》錄影的前一天，自己還在山上喝酒，一路喝到早上再搭車去台北錄影，他參加的是「當性感偽娘變身帥氣男子漢」的主題單元。

節目中黃亞力還被笑說像歌唱團體「動力火車」的顏志琳，而他直爽的個性毫不介意，並幽默直言：

像他們不好嗎？好歹他們也唱過小巨蛋。

且動力火車和他一樣都來自屏東。

黃亞力近日受邀上了YouTube「愛里 ALLIE」的頻道（YouTube截圖）

黃亞力近日受邀上了YouTube「愛里 ALLIE」的頻道（YouTube截圖）

10年來黃亞力明顯變得更漂亮，他透露，自己共花了200多萬元整容，包括雙眼皮、臥蠶、胸部等，還有隆鼻就花了67萬。

而他也表示，未來還想再做變性手術。

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YouTuber黃小愛以百變造型走紅網路。（IG@littlelove0304）

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暴風式減肥再隆胸 連女星熊熊都留言大讚 點圖放大看看黃小愛「變身」前後的對比照：

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