《康熙來了》偽娘被嘲撞臉動力火車 10年後整容驚變「白滑美女」
撰文：中天新聞網
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曾在節目《康熙來了》爆紅的原住民黃亞力，跨越性別10年後蛻變成正妹！
他透露，自己砸了200多萬整容，鼻子就花了67萬（台幣，下同）。
花200多萬台幣整容 點圖放大看看10年後的黃亞力：
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黃亞力近日受邀上了YouTube「愛里 ALLIE」的頻道，在最新的一集中，接受跨性別網紅愛里訪問。
他分享當初在《康熙》錄影的前一天，自己還在山上喝酒，一路喝到早上再搭車去台北錄影，他參加的是「當性感偽娘變身帥氣男子漢」的主題單元。
節目中黃亞力還被笑說像歌唱團體「動力火車」的顏志琳，而他直爽的個性毫不介意，並幽默直言：
像他們不好嗎？好歹他們也唱過小巨蛋。
且動力火車和他一樣都來自屏東。
10年來黃亞力明顯變得更漂亮，他透露，自己共花了200多萬元整容，包括雙眼皮、臥蠶、胸部等，還有隆鼻就花了67萬。
而他也表示，未來還想再做變性手術。
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