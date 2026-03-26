《星光2》歌手戴安娜｢切除胸部半變性｣　坦言：無法唱歌也很值得

從選秀節目超級星光大道2出道的台灣歌手戴安娜，近年以「TYLER泰勒」之名重新出現在大眾視野，並公開分享自身跨性別歷程。曾以中性形象闖蕩樂壇的他，歷經多年探索與轉變，如今外型與聲線皆逐漸男性化，坦言目前正處於變聲期，暫時無法唱歌，但仍堅定表示「一切都很值得」。



現年已淡出演藝圈轉往商界發展的TYLER，早在2014年即公開出櫃，成為台灣少數勇於揭露性向的歌手之一。隨著對自我認同的深化，他逐步踏上跨性別之路，並於約十年前進行胸部切除手術。近期再度接受訪問時，他以全新名字與身分亮相，體態已接近典型男性輪廓，聲音也變得低沉許多。

從選秀節目超級星光大道2出道的歌手戴安娜，近年以「TYLER泰勒」之名重新出現在大眾視野。（圖/翻攝自ig@tylernuo、YouTube）

為完成跨性別轉變 TYLER進行身心調整：

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TYLER回憶，早在童年時期就察覺性別認同與生理性別不符，「我從小就知道自己不應該是女生」。過去外界以「中性風格」形容他，但對他而言，那更接近內在真實的展現。他坦言，長期壓抑與否認自我曾帶來極大痛苦，甚至一度萌生放棄生命的念頭。

2007年自加拿大返台參加《超級星光大道2》後，TYLER嶄露頭角，後續更組成中性團體「MISSTER」，並發行個人專輯《懺悔》，累積一定人氣。然而，在演藝事業之外，他始終面對性別認同的掙扎。直到近年歷經親人離世，才真正下定決心「為自己而活」。

為了完成跨性別轉變，TYLER投入大量時間進行身心調整，包括加強健身、接受心理諮商及配合醫療評估。他形容目前的身體狀態「像青春期男孩」，聲音變化劇烈，也因此暫時無法從事歌唱工作。他苦笑說：「現在的聲音完全不能唱歌了。」

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儘管付出不小代價，TYLER仍認為這段旅程充滿意義。他坦言，並不追求成為「完美的男性」，而是希望能活成自己喜歡的樣子：

我不是在跟其他男生比，我只希望死去時，是自己喜歡的樣子。

談及感情生活，他也直言現階段對關係抱持開放但保守的態度。由於自身處於性別轉換過程，對於潛在伴侶的定位仍存在模糊空間：「對方到底該把我當T還是當男生？」因此他選擇將重心放回自身成長，並不急於進入婚姻。

TYLER預計於本週末出席「跨性別現身日」相關活動，分享自身經歷。他表示，希望透過公開發聲，讓更多處於相似處境的人能獲得理解與支持：「希望大家都能健健康康，好好地活著。」

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