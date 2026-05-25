《豪傑春香》男星在喜竟淪洗碗工　曾創收視神話　曝消失多年內幕

43歲韓國男星在喜（或譯在熙，本名李賢均）2005年因演出電視劇《豪傑春香》走紅，當年他一度不被看好，最後卻創造高達32％、堪稱神話的收視率，他也憑此劇躍升為一線演員。



沒想到2021年後就淡出螢光幕，近期在網路節目亮相，秀出在低潮期間，他到餐廳、超商打工，因長期洗碗變得皺巴巴的手，令外界大感震驚。

男星在喜日前現身節目透露近況。（YouTube＠닭터신）

男星在喜出演《豪傑春香》走紅：

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在喜當年因《豪傑春香》躍升為一線演員，之後演出的電視劇、電影都大紅，甚至曾入圍威尼斯影展，還獲得青龍獎新人獎，事業可說是如日中天，完全是當年的一代男神，沒想到他退伍後就遇到了演藝生涯瓶頸，曾合作《傳說的故鄉》的導演，向他提出了八點檔連續劇的提案，他認為連續劇闔家觀賞，可以被更多觀眾認識，沒想到一拍就被定型了。

接下來他接到的劇本全是八點檔連續劇，再也沒有偶像劇、電影的邀約，角色被定位在連續劇演員，讓他從此陷入低潮，於是他選擇暫時引退，認為消失個幾年再回歸，也許就能接到不同類型的作品，結果就這樣過了3、4年都沒機會回來，最後一部作品停留在《成為飯吧》。

男星在喜為求溫飽嘗試過許多不同工作，更長時間在廚房待著塑膠手套洗碗，手掌因長期洗碗而變得皺巴巴。（YouTube＠닭터신）

而他消失的這幾年，為求溫飽他嘗試過許多不同工作，在超商上大夜班、餐廳打工，更因為長時間在廚房待著塑膠手套洗碗，手的皮膚變得十分粗糙，他在網路節目上也秀出他的勞動痕跡，令觀眾非常驚訝，直呼：

為了轉型真的辛苦了！

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