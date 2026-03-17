台灣8點檔男星楊皓崴曾在《愛的榮耀》、《好運來》等熱門戲劇中有精湛演出，近日被目擊出現在高雄餐酒館，但他這次不是為了拍戲，而是為了力挺親弟弟新開幕的餐酒館。



不但「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所，他笑說：「我的主業是演員，但我喜歡餐飲業，有機會想再開一家自己的店。」

台灣男星楊皓崴力挺親弟弟新餐酒館，「重操舊業」當洗碗工，還幫忙掃廁所。（IG@leoyanghaowei）

楊皓崴曾2次創業失敗，稱已心寒看透人性：

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楊皓崴的爸爸是從醫40年的醫生，從小家境優渥，但爸爸對他要求很高，17歲開始就打工，累積20年服務生經驗，也萌生投資餐飲業的興趣，多次與朋友合夥創業，有賺有賠，卻也有和好友撕破臉的失敗經驗。

第一次投資是當兵前，楊皓崴與人合股開運動酒吧，當時投資款50萬（台幣，下同，約12.2萬港元）是媽媽贊助，他只佔股份不參與經營，但最後幾乎血本無歸，當時開店7個月後才開第一次會，會計師拿出帳本聲稱店已花了1700萬（台幣，約415萬港元），希望大家增資，他覺得不對勁，決定撤資，開店一年後只拿回12.5萬（約3萬港元），認賠收場，但也讓他學了個教訓，日後創業一定要親自參與。

後來，楊皓崴與好友們在高雄合作餐廳，大家各司其職，有藝人光環的他負責行銷，有空就回高雄顧店，平均每月成本約40萬（約9.8萬港元），但最高曾創一個80萬（約19.5萬港元）業績，平均月收入約60萬（約14.6萬港元），但卻因業績爆火，反而讓合夥人之間出現不合，讓他看透人性，心寒選擇離開。

看盡創業的艱辛與人情冷暖，楊皓崴更希望能將這些經驗傳承給弟弟，協助其站穩腳步。不過兄弟兩人的觀念還是不同，他覺得應該要一步步慢慢來，一開始不要投資太大，但弟弟覺得要一步到位，前期就籌資500萬元（約122萬港元），光裝潢就花了200多萬（約48.8萬港元），導致前置期兄弟兩人因意見不合常常吵架，楊皓崴後來決定讓步，

沒有誰對誰錯，但畢竟這是弟弟的店，當然以他意見為主，我全力支持。

兄弟兩人合力打造的餐酒館「憩所」位於高雄，在今年2月5日正式開幕，主打復古文青風，農曆年期間，楊皓崴捲起衣袖當店員，他在店內卻毫無星架子，從接待客人、點餐到洗杯子、洗碗，甚至連清掃廁所都親力親為。

他笑稱自己這段時間是「重操舊業」，每天工作四到五個小時，初一到初六幾乎全年無休，他完全不介意薪水，他笑說：「弟弟有包了一個紅包給我，只要他能成功，我比什麼都開心。」

楊皓崴最近除了在弟弟的餐酒館幫忙，也心繫世界棒球經典賽，從小他就是棒球迷，最喜歡的球員是王建民、陳金鋒和彭政閔。他透露當模特兒時期收入不好，生活困難，曾靠著賣掉收藏的球員卡維持生計。

他最新收藏的是美國職棒道奇隊山本由伸的球員卡，購入價為4000美元（約3萬港元），但因山本由伸去年是世界大賽MVP，已升值到6000美元（約4.7萬港元）。

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