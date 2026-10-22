《嫁金釵》最新追劇日曆！Netflix、優酷大結局播出時間搶先看

由田曦薇、閆桉領銜主演的古裝愛情劇《嫁金釵》正於央視八套（CCTV-8）與優酷（Youku）平台獨家熱播，海外串流巨頭Netflix亦同步播出。劇組官方今日（22日）公布第二週與第三週的「追劇日曆」（播映時間表）。據報道，本劇全劇共計30集，由楊龍執導、週末編劇，自10月16日開播後迅速掀起現象級追劇熱潮，按照目前優酷與CCTV-8每週穩定釋出進度推算，優酷VIP會員預計將於11月初迎來第30集會員大結局，而享有提前解鎖特權的優酷SVIP用戶則可望提前一天解鎖終局謎底。



電視方面，《嫁金釵》目前由CCTV-8每晚21:30檔播出；網絡方面，中國大陸由優酷獨家播出，海外則由Netflix同步上線。根據官方發布的最新追劇日曆與平台規則，Netflix的同步播放進度主要緊貼優酷VIP會員的標準更新進度，而享有搶先解鎖特權的優酷SVIP用戶，則可額外提前多看1集。以下詳細整理優酷串流平台的最新播映時間安排。



由田曦薇領銜主演、閆桉主演的古裝愛情劇《嫁金釵》正於央視八套（CCTV-8）與優酷（Youku）平台獨家熱播，海外串流巨頭Netflix亦同步播出。（微博@嫁金釵官微）

《嫁金釵》追劇新日曆！（微博@嫁金釵官微）

第二週更新進度表：10月22日至10月25日雙平台更新安排

根據官方公布的第二週追劇日曆排播細節：10月22日（週四），CCTV-8播出第13至14集，優酷VIP更新第14集，優酷SVIP可提前多看一集更新第15集；10月23日（週五），CCTV-8播出第15至16集，優酷VIP更新第15集，優酷SVIP更新第16集；10月24日（週六），CCTV-8播出第17集，優酷VIP更新第16集，優酷SVIP更新第17集；10月25日（週日），CCTV-8播出第18集，優酷VIP更新第17集，優酷SVIP則更新第18集。

《嫁金釵》10月22日至10月25日Netflix、優酷更新時間與平台劇集更新時間安排。

第三週更新進度表：10月26日至10月29日排播細節

第三週排播持續推進，優酷VIP會員自10月22日起至10月28日保持每天更新1集的節奏：10月26日（週一），CCTV-8播出第19集，優酷VIP更新第18集，優酷SVIP更新第19集；10月27日（週二），CCTV-8播出第20集，優酷VIP更新第19集，優酷SVIP更新第20集；10月28日（週三），CCTV-8播出第21集，優酷VIP更新第20集，優酷SVIP更新第21集。自10月29日（週四）起的後續排播，官方標示為敬請期待。

《嫁金釵》10月26日至10月29日Netflix、優酷更新時間與平台劇集更新時間安排。