《嫁金釵》閆桉親吻田曦薇名場面爆紅　遭挖「私聯富婆」黑歷史

內地男星閆桉近來因出演古裝劇《嫁金釵》人氣攀升，他與田曦薇在劇中上演曖昧互動，尤其一場「喉結蝴蝶吻」掀起熱議，讓觀眾對兩人的CP發展充滿期待。



不過，隨著討論度升高，閆桉過往在韓國男團PENTAGON時期的爭議也再度被翻出，網路流傳他私聯富婆粉絲、缺席團體活動等爆料，對此，他與工作團隊已出面否認相關傳聞。

閆桉曾是韓國男團PENTAGON成員，網路流傳他昔日私聯富婆粉絲、缺席團體活動等，對此，他與工作團隊已出面否認相關傳聞。（BreakNews）

閆桉曾是韓國男團PENTAGON成員，近期出演《嫁金釵》爆紅：

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閆桉《嫁金釵》爆紅 昔日PENTAGON黑歷史遭挖

現年29歲的閆桉曾是韓國經紀公司Cube娛樂旗下男團PENTAGON的中國籍成員，在團體中算是門面擔當，憑藉出眾外型累積不少人氣。不過，團體合約於2023年到期後，他選擇不再續約，返回中國內地發展，也引發部分粉絲不滿。有脫粉回踩的粉絲爆料，指稱他在團期間私下聯繫富婆粉絲、缺席約6成團體活動，並涉及戀愛及出入夜店等爭議，甚至流傳私聯群組「不是富婆進不去」的說法，引發外界關注。

針對相關指控，閆桉及工作團隊否認私聯粉絲、戀愛等傳聞，強調離開團體是因合約到期後選擇不續約，並非外界揣測的原因。對於個人隱私遭洩露一事，工作人員也已向相關部門投訴。

除了演藝發展，閆桉的家庭背景也受到關注。據悉，他的父母都是音樂人，兩人在日本相識，之後回到上海生活。身為家中獨子的他，自小受到音樂薰陶，除了外型出眾，也精通二胡、鋼琴等樂器。

如今閆桉在《嫁金釵》中飾演英國公府世子「陸濯」，與田曦薇的感情線成為劇集話題之一。劇中田曦薇以毛筆在他的喉結畫出蝴蝶，再獻上親吻，曖昧氛圍與充滿張力的互動引發討論，也讓這對螢幕CP持續吸引觀眾目光。

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