《嫁金釵》閆桉古裝VS現代裝對比　素顏生圖驚艷韓網：帥到不敢認

由閆桉、田曦薇主演的最新古裝內地劇《嫁金釵》開播後登上熱播榜首。男主角閆桉在劇中飾演英國公世子「陸濯」，從沉穩睿智、沙場殺伐果斷的清冷貴族，切換至被女主角氣得臉頰通紅、霸氣環抱的溫柔「甜酷世子」，反差魅力迷倒無數觀眾。



除了演技與儀態備受讚賞之外，閆桉戲外的型男私服與原生骨相亦成為社交平台的熱搜。身高187cm的他，私下造型與古裝金冠束髮同樣以高質感見稱，他能輕鬆切換現代陽光型男與古裝清冷世子，韓網更熱議他「顏值巔峰期才剛開始」。



由閆桉、田曦薇主演的最新古裝內地劇《嫁金釵》開播後登上熱播榜首。（微博＠嫁金釵官微）

閆桉戲外的型男私服與原生骨相亦成為社交平台的熱搜。（微博＠閆桉）

古裝世子圈粉 金冠束髮187cm倒三角身形

《嫁金釵》是閆桉首部擔綱「第一男主角」的古裝劇集，劇中他飾演沉穩睿智、戰功赫赫的世子陸濯，187cm的身形配合金冠束髮，清冷疏離的貴族氣質與寬肩窄腰的倒三角比例相得益彰，被觀眾盛讚為「古裝建模臉」。

閆桉飾演沉穩睿智、戰功赫赫的世子陸濯。（微博＠閆桉工作室）

閆桉187cm的身形配合金冠束髮，清冷疏離的貴族氣質與寬肩窄腰的倒三角比例相得益彰。（微博＠閆桉工作室）

閆桉清冷疏離的貴族氣質與寬肩窄腰的倒三角比例。（微博＠閆桉工作室）

他與女主角田曦薇約19cm的身高差，令劇中的公主抱與背後環抱畫面極具視覺張力，第3集登場的「喉結蝴蝶吻」片段更在短片平台掀起瘋傳，韓國論壇網民紛紛驚嘆「閆桉帥到韓網不敢認」，直言「當年那個男人居然還能變得更帥，簡直不敢相信」。

在《嫁金釵》第3集登場的「喉結蝴蝶吻」片段更在短片平台掀起瘋傳。（《嫁金釵》劇照）

劇中閆桉被女主角氣至臉頰通紅的真實表情，甚至被網民截圖製作成「火爆辣椒」表情包爆紅，為他贏得極佳的大眾緣。

閆桉被女主角氣至臉頰通紅的真實表情，甚至被網民截圖製作成「火爆辣椒」表情包爆紅（微博@茶妹愛追星視頻截圖）

現代裝宛如「時尚畫報」 遺傳優越素顏骨相

脫下古裝，閆桉的現代造型同樣展現極強的視覺衝擊力。早在2021年，他就在現代都市劇《我親愛的「小潔癖」》（Use for My Talent）中飾演溫柔治癒的男配角「是俊傑」，乾淨清爽的少年氣質收穫不少路人好感。

閆桉的現代造型同樣展現極強的視覺衝擊力。（微博＠我親愛的小潔癖官方微博）

閆桉在現代都市劇《我親愛的「小潔癖」》（Use for My Talent）中飾演溫柔治癒的男配角「是俊傑」。（微博＠我親愛的小潔癖官方微博）

閆桉在私生活中的隨性穿搭被時尚KOL封為「行走的時裝海報」，長款西裝穿出俐落型格，休閒服飾則瞬間切換為陽光大男孩。多張素顏路透照中，冷白皮、深邃眉眼與優越的身材比例依然突出，被娛樂媒體評為原生「建模骨相」。有觀眾在劇評區直言：「現代裝比古裝好看，素顏帥得很突出。」

閆桉長款西裝穿出俐落型格。（IG@yan_an0007）

閆桉休閒服飾瞬間切換為陽光大男孩。（微博＠閆桉）

閆桉休閒服飾切換為陽光大男孩。（IG@yan_an0007）

閆桉身材比例突出。（IG@yan_an0007）

實力轉型演員 韓團高壓訓練造就儀態與聲樂功底

許多觀眾只注意到他的外貌，卻忽略了閆桉流暢武打場面與背後的功底。作為Cube娛樂旗下男團PENTAGON前門面兼副主唱，閆桉在韓國出道前歷經長時間的高強度練習生訓練。韓團對表情管理、舞台身體控制力及聲樂發聲的極限要求，為他的演員轉型打下堅實基礎。

閆桉作為Cube娛樂旗下男團PENTAGON前門面兼副主唱。（微博@閆桉）