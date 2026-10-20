嫁金釵｜閆桉被田曦薇「氣炸」面紅表情包瘋傳　網民封：火爆辣椒

由田曦薇領銜主演、前韓團PENTAGON成員閆桉主演的古裝劇《嫁金釵》，正於央視八套（CCTV-8）次黃金時段首播，優酷（Youku）全網獨播，海外市場則由Netflix及Viki平台同步跟播。



在最新播出的劇情中，閆桉飾演的國公府世子「陸濯」因女主角一系列出格操作「當場氣炸」，而閆桉面紅耳赤、眼神失控且充滿不敢置信的真情流露的演出被網民精確截圖，封為「火爆辣椒」，話題迅速衝上熱搜榜，憑藉極致的反差萌震撼全網，引爆全民追劇歡笑狂潮。



由田曦薇領銜主演、前韓團PENTAGON成員閆桉主演的古裝大劇《嫁金釵》正於央視八套（CCTV-8）次黃金時段首播。（微博@嫁金釵官微）

閆桉飾演的國公府世子「陸濯」因女主角一系列出格操作被當場氣炸，閆桉面紅耳赤、眼神失控且充滿不敢置信的真情實感表現被網民精確截圖，封為「火爆辣椒」。（微博@嫁金釵官微）

高冷世子瞬間氣炸 變身「火爆辣椒」表情包

閆桉在劇中飾演的陸濯本是性格沉穩、高冷戒備的國公府世子，但在面對女主角「聲稱喜歡其兄弟」這類不按牌理出牌反擊時，讓他高冷防線瞬間失守。閆桉演活了角色從驚愕到脖子與臉頰瞬間通紅的怒火過程，將想發作卻又要強行克制的憋屈感呈現得相當細緻。

閆桉在劇中飾演的陸濯本是性格沉穩、高冷戒備的國公府世子。（微博@嫁金釵官微）

閆桉精準演出了從驚愕到脖子臉頰瞬間通紅的生氣過程。（《嫁金釵》劇照）

閆桉將想發作卻又要強行克制的憋屈感呈現得淋漓盡致。（微博@茶妹愛追星視頻截圖）

網民將閆桉雙眼瞪大、脖子與臉頰瞬間通紅且嘴角微顫的暴怒時刻精確截圖，與「火爆辣椒」做出對比圖並製成一系列表情包，在微博、小紅書等網絡平台廣為瘋傳。有追劇網民在網絡評論區直言：「原本以為他是高冷冰山，結果被氣成辣妹子，表情包直接存爆！」

原本以為他是高冷冰山，結果被氣成辣妹子，表情包直接存爆！ 網民留言

網民將閆桉雙眼瞪大、脖子與臉頰瞬間通紅且嘴角微顫的爆怒時刻精確截圖。（微博@茶妹愛追星視頻截圖）

網民將閆桉雙眼瞪大、脖子與臉頰瞬間通紅且嘴角微顫的爆怒時刻精確截圖，與「火爆辣椒」做出對比圖並製成一系列迷因表情包。（網上圖片）

原本以為他是高冷冰山，結果被氣成辣妹子，表情包直接存爆！ 網民留言

本尊親自現身互動：發「火爆辣椒」表情包打趣粉絲

這場社交媒體狂歡其後更由閆桉本尊親自推上高峰。閆桉在田曦薇於個人微博「@田曦薇」發佈的觀劇合影貼文下，留言回應：「不建議出現其他男子。」並配上「火爆辣椒」的梗圖，主動翻牌與網民互動，完全沒有偶像包袱。

閆桉在田曦薇於個人微博「@田曦薇」發佈的觀劇合影貼文下，留言並配上「火爆辣椒」的梗圖。（微博截圖）

這種不介意過往高冷形象、親自下場玩梗的接地氣態度，迅速引爆評論區討論。據媒體剖析，閆桉不單憑藉真實投入的演技撕掉古裝霸總「冰山面癱」的標籤，加上他親自用梗圖互動展現出的幽默感與高EQ，更為其贏得極佳的大眾緣，帶動劇集在短片的播放量，實現了戲劇張力與個人魅力的雙重圈粉。有網民精闢評價：「本尊親自發表情包打趣大家，這份親和力比死板演霸總過癮百倍。」

閆桉這種毫不避諱過往高冷形象、親自下場玩梗的接地氣態度，瞬間將評論區氣氛推向高潮。（微博@嫁金釵官微）

據媒體剖析，閆桉不單憑藉真實投入的演技撕掉古裝霸總「冰山面癱」的標籤，加上他親自用梗圖互動展現出的幽默感與高EQ，更為其贏得極佳的大眾緣。（微博@閆桉）