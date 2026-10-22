外貌激似大S掀轟動　F4演唱會女粉絲撞樣畫面瘋傳　網直呼太像了

已故女星大S（徐熙媛）離世後，仍讓粉絲難以忘懷，近日在內地廣東省廣州市一場F4演唱會現場，竟出現一名極度神似大S的女子，引發網友熱議，相關畫面迅速在網路瘋傳，甚至讓人直呼彷彿看見大S「復活」。



女粉絲外貌激似大S

內地媒體《大象新聞》報道，這場演唱會近日在廣東省廣州市舉行，一名女孩因外貌酷似大S，意外成為焦點，她的五官與部分神韻，與大S相似度幾乎百分百，引發網友討論，相關影片曝光後迅速引發關注。

近日在廣州市一場F4演唱會現場，竟出現一名極度神似大S的女子，引發網友熱議。（微博圖片）

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面對外界熱議，女孩表示，自己從高中時期開始，就經常被身邊同學指出長得像大S。對於外貌相似引發的討論，她強調：「長相是天生的。」女孩也否認整容或刻意模仿大S，表示自己一直維持原本容貌，沒有特別化仿妝。至於為何照片或影片看起來格外神似，她認為，可能是部分拍攝畫面與鏡頭角度，恰巧呈現出與大S相近的神態。

這場演唱會於17日至18日在廣州市廣東奧林匹克體育中心舉辦，演出陣容包括言承旭、吳建豪、周渝民與五月天阿信，現場演唱經典歌曲〈流星雨〉、重現《流星花園》道明寺等經典角色金句，引發萬人大合唱與青春回憶。

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