廣東美女網紅撞臉劉亦菲！網民激辯：靚過本尊抑或拼多多版？

女星劉亦菲因出演《天龍八部》、《神鵰俠侶》等多部經典戲劇而走紅至今，近日就有一名廣東女孩因外貌酷似劉亦菲，在社交媒體只發布3個動態的狀況下，就增加了20萬粉絲。



有網友認為，這位女孩比本尊更美，但也有人感到不屑、嘲她是：

拼多多版劉亦菲。

這位女孩在抖音上的帳號叫做「劉一菲」，IP位置顯示為廣東，至截稿為止，她只發布了兩部影片與一篇圖文。兩部影片都是她在路邊即興跳手勢舞，圖文則記錄她在小吃店用餐的日常。

從8月11日發布第一部隨拍影片以來，她已經累積了20萬粉絲、超過25萬個按讚；其中一部影片的分享數甚至超過3.5萬次。而爆紅的關鍵，就在於這位女生的五官與臉型都神似劉亦菲。

有內地網友看了之後喊：

「劉亦菲附體了」

「這個可不是像，這就是！」

「比劉（亦菲）更漂亮」

「這就是菀菀類卿吧！只三分像她已是絕色」

「太美了女神」

「老天賞飯吃了」

「這姑娘笑容好有感染力」



不過也有網友揶揄：

「拼多多版劉亦菲」

「盜版劉亦菲」

「長得像劉亦菲，也是一種資源」



更引發整容的質疑：

「動了多少刀」

「整容出來就網紅了」

「開了科技（指相機濾鏡）而已」

「現在化妝技術堪稱變臉」



還有劉亦菲粉絲不爽地說：

「劉亦菲就是獨一無二的」

「真的很不喜歡別人蹭茜茜寶的流量」

「小劉亦菲挺多的，不用次次拉劉亦菲上熱搜」

「這麼想靠劉亦菲的名氣出名嗎？模仿有意義嗎？答案是有意義，這樣他就可以火，可以賺錢」



