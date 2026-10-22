韓網紅獨旅印度後神隱超1年　最後貼文曝光疑點重重　粉絲急尋人

韓國女旅遊YouTuber「길바닥」（GilBaDak）的頻道主要分享低預算背包客旅行，沒想到自從她發布了印度旅行的影片後，已經超過1年沒有再發布過新影片，儘管本人3個月前曾發文報平安，但仍然引發廣大粉絲擔憂，就連SBS綜藝節目《好奇的故事Y》也在21日發布尋人啟事。



韓女旅遊YTR印度旅遊後停更逾1年

據了解，YouTuber GilBaDak主要拍影片分享低預算的背包旅行，目前其頻道已經發布了52個影片，最後一支影片是在2025年5月28日上傳，內容有關她在印度旅行。值得注意的是，頻道至今已經1年多沒有更新，也讓粉絲們相當擔心其人身安全，甚至有人懷疑她在印度遭遇不測。

韓網紅YouTuber「길바닥」（GilBaDak）自從發布印度旅行影片後，已超1年沒再發布新片，儘管本人3個月前曾發文報平安，但仍然引發廣大粉絲擔憂。（YouTube@gilbadak）

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3個月前曾發文報平安 粉絲揭「2疑點」憂人身安全

事實上，她在3個月前曾在YouTube發文強調，自己已平安結束了長達13個月的旅行，在印度什麼事情也沒有發生。至於為何消失這麼久，她解釋，

本來想製作出很棒的影片，結果卻陷入了倦怠期，一直想著「最近就要做了」、「過陣子一定要做」，沒想到一拖就變成這樣了。讓大家擔心了，真的很抱歉。

雖然本人已經出面報平安，但仍無法消除粉絲心中的疑慮，底下留言區就有人指出，這篇貼文的語氣及標點符號和以前明顯不同，「如果拿這篇文章和她平常發布的貼文相比，會發現句子結尾完全沒有句號或逗號，寫作風格也和平時有些不同……每個人都有自己習慣使用的語氣和寫作方式，但唯獨這篇文章，給人一種和平常不太一樣、彷彿是在情急之下匆忙寫出來的感覺。」

韓綜藝節目21日急發尋人啟事

此消息引發外界高度關注，綜合韓媒報導，韓國SBS綜藝節目《好奇的故事Y》的製作單位，21日也透過官方IG發布尋人啟事，內容提到：「我們正在等待YouTuber Gilbadak或其熟人的聯繫。」

SBS綜藝節目製作單位21日也透過官方IG發布尋人啟事。（IG@sbs_cubestory）

貼文一出，有許多網友紛紛表示，

「希望人平安無事」

「拜託，如果妳還會回來的話，就趁現在大家都在關注妳的時候回來吧。」



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