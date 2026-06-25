老高與小茉突發影片　封面「去幹掉他」片中不自然細節網疑是求救

擁有超過673萬訂閱的華語頂級YouTuber「老高與小茉」，近期因停止更新、取消8週年直播，接連捲入逃稅被補、離婚等負面傳聞。雖然老高曾發文駁斥純屬惡意捏造，但由於近期新片皆未露臉，讓「被消失」與「AI代製」的傳言愈演愈烈。就在風口浪尖上，老高頻道於24日深夜突然突襲式上傳新片，再度引爆網路熱議。



這支名為「本片需要看兩遍」的影片，在標題中特別註記「拍攝於2024年、因特殊原因被封存」，並預告限時公開後將轉為會員專屬。影片內容雖是講述一起日本神祕殺人案，但夫妻倆與愛犬「力氣」久違地同框露面，本該讓粉絲放下心中大石，不料卻因片中諸多「不自然」的細節，反而讓陰謀論再度升級。

老高與小茉頻道於24日深夜突然突襲式上傳新片，再度引爆網路熱議。（YouTube@老高與小茉）

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幕後台詞藏玄機？網化身柯南揪「求救訊號」

許多「網路柯南」看完影片後直呼「越看越毛」，認為片中對白與封面似乎都在隱喻老高當前的處境。影片封面沒有任何標題，僅留下一句驚悚的「去幹掉他」；老高在片中開場與結尾提到的「殺人只是其中一個環節，他們有一個更深層的目的」、「你以為你很清醒，但架不住別人設計你啊」，也被大批網民解讀為是老高在暗指自己遭人設局，紛紛猜測：

老高是不是在求救？

十年後製專家指關鍵：疑點重重的AI痕跡

比起劇情，影片的剪輯手法更成為輿論焦點。不少敏銳的觀眾點出「語速變快」、「剪輯風格與以往完全不同」等不合理之處。

甚至有一名自稱擁有10年影像後製經驗的專業網友跳出來詳細分析，直指該影片「很有問題」。他透露，影片中老高的聲音雖然連貫，畫面卻出現不尋常的跳動，且小茉的動作也顯得斷斷續續。

他強烈質疑，這部影片極有可能是將左右兩個人像分開處理後，再利用AI對嘴技術與畫面中線拆分進行「後製加工」，頻繁切換畫面大小正是為了掩蓋非本人拍攝的痕跡，呼籲鐵粉「可以試圖救援了」。

新加坡偶遇照曝光粉絲力挺盼平平安安

不過，也有另一派理性粉絲認為不需過度腦補，留言表示：

「能看到舊片就很珍惜」

「留言區比影片還像恐怖片」



事實上，在影片更新前，已有女網友於6月中旬在Threads上發文，透露自己在新加坡旅遊吃榴槤時巧遇老高夫妻，並大讚兩人十分親民。照片中的老高頭戴黑帽與眼鏡，氣色無異，小茉也在現場，直接粉碎了網傳「被拘留」與「感情生變」的謠言。面對外界滿天飛的傳言與技術質疑，老高目前除了依約更新影片外，尚未對此做出進一步的正面回應。

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