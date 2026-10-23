DIGI解散內幕！嘻哈歌手Sakee指控馬思唯背後捅刀　曝遭拘禁勒索

內地說唱圈（Hip-Hop）再爆出震撼彈。成都知名說唱音樂廠牌（Hip-Hop Label）（即唱片公司/音樂團隊）DIGI GHETTO的解散風波持續擴大，近日正式燒到「Higher Brothers（更高兄弟）」門前。DIGI GHETTO成員Sakee日前於微博連發多文，公開對話截圖指控Higher Brothers核心成員馬思唯（Masiwei）是「背後捅刀的小人」，更聲稱曾遭人身安全威脅、非法拘禁及勒索，直指馬思唯才是「真正讓DIGI解散的人」。馬思唯至今保持沉默，而Higher Brothers另一成員Psy.P則一度留言反擊，隨後改口稱「是誤會」。



成都知名說唱音樂廠牌（內地俗稱「廠牌」）DIGI GHETTO的解散風波持續擴大，近日正式燒到「Higher Brothers（更高兄弟）」門前。（微博@Sakee3300）

DIGI GHETTO成員Sakee日前於微博連發多文，公開對話截圖指控Higher Brothers核心成員馬思唯（Masiwei）是「背後捅刀的小人」。（微博@馬思唯馬思唯）

Sakee微博無預警開炮 公開對話截圖指控「背後捅刀」

10月20日中午，Sakee無預警在微博發文標籤（Tag）馬思唯：「@馬思唯馬思唯小人」；隨後再發長文補充：「如果有天誰在背後捅刀子，不會是Asen……那一定是馬思唯。」Sakee在文中同時點名MACOVASEAS與thomeboydontkill等廠牌成員，強調DIGI GHETTO過去多項核心創作意念均出自其手，指責馬思唯在背後挑撥團隊關係。

Sakee在文中同時點名MACOVASEAS。（微博@MACOVASEAS）

Sakee在文中同時點名thomeboydontkill等廠牌成員。（微博@thomeboydontkill）

合作專輯《狗咬狗》埋下積怨 Sakee聲稱遭脅迫勒索

這場內訌的核心爭議，始於Asen（艾志恆）與馬思唯的跨廠牌合作。2023年7月14日，二人推出合作專輯《狗咬狗》。Sakee認為該合作令DIGI的團隊專輯擱置、資源嚴重失衡；但Asen明確否認當年有團隊專輯計劃，雙方各執一詞。雙方積怨最終在2026年1月爆發，Asen發長文逐條反駁Sakee，以「兄弟做盡，以後各自安好」與其決裂；同年10月，Sakee宣布與DIGI分開，團體活動自此長期停擺。

這場內訌的核心源於Asen（艾志恆）與馬思唯的跨廠牌合作。（微博@艾志恆Asen）

2023年7月14日，Asen與馬思唯推出合作專輯《狗咬狗》。（微博@馬思唯馬思唯）

10月22日，Sakee再次加碼發文，直指「真正讓DIGI解散的人是馬思唯」；同日他亦公開多張聊天記錄，聲稱自己曾遭人身安全威脅、非法拘禁、扣押名錶及勒索。針對Sakee的嚴重控訴，目前純屬其單方面陳述，尚未提供法律層面的實證，而馬思唯及其經紀公司至今保持沉默，未有作出回應。

Sakee公開了多張聊天記錄，聲稱自己曾遭人身安全威脅、非法拘禁、扣押名錶及勒索。（Sakee微博截圖）

針對Sakee的嚴重控訴，目前純屬其單方面陳述，尚未提供法律層面的實證。（微博@Sakee3300）

Psy.P火速護兄弟 網民唏噓不已

事件引發Higher Brothers陣營關注，Psy.P公開護兄弟。他在Sakee微博留言區強硬回擊並取消關注（Unfollow）對方，隨後在限時動態（Story）喊話「接電話」。然而，在Sakee刪文後，Psy.P於當日下午4時37分發文改口緩和氛圍，表示「是誤會」。

事件引發Higher Brothers陣營關注，Psy.P公開護兄弟。（微博@Psy_P）

Psy.P在Sakee帖文留言區強硬回擊並取消關注（Unfollow）對方，隨後在社交平台限時動態喊話「接電話」。（微博@馬思唯馬思唯）

網民反應兩極，部分支持者在評論區連喊「冷靜一點呀寶貝」、「有話好好說」，但亦有大量老聽眾感歎說唱圈「兄弟情薄如紙」，對昔日頂尖廠牌落得撕破臉的下場感到無奈與唏噓。