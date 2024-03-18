《中國新說唱》全員驗尿！排隊畫面曝光　有人怨沒尿意獲礦泉水

內地饒舌音樂節目「中國新說唱2024」即將推出，現在傳出導師陣容為熱狗、張震嶽、楊和蘇、大張偉、范丞丞、謝帝、法老，官方微博已陸續公布錄製現場側拍照，不少參賽者指出，錄製前必須進行「尿檢」，「中國新說唱2024全員尿檢」一詞因而進入熱搜，引發討論。



《中國新說唱》參賽者，在錄製節目前原來是需要進行「尿檢」：（按圖了解）

+ 4

饒舌歌手三棒子透過vlog紀錄參加節目尿檢的過程，可見到指定會場報到確認身分之後，就會有工作人員引導採集檢體。他當下困擾表示：「但是我現在好像沒有尿。」工作人員還馬上提供礦泉水，讓他可以培養尿意，而其他參賽者也比照辦理。

這個消息引發熱烈討論，許多網民質疑「節目組是在防範未然嗎？」、「這是不是第一個要求參賽者驗尿的節目？」2018年「中國新說唱」選手MAX馬俊也發文表示，2018年就有驗尿的環節，屬於預選賽。他也開玩笑說：「不要有人在這輪就淘汰啊！」

延伸閱讀：原子少年｢小孩｣被控強姦未成年少女 事後二人曾變情侶 判決出爐

+ 13

延伸閱讀：

「私人車庫遭闖入」王陽明PO監視器畫面 報警找沒人！

選秀歌手「女友離世不到3個月交新歡」挨轟！IG發告別文：再見世界

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】