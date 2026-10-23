圈中「集郵女星」全城瘋估　吳君如爆女星集郵四大天王獨欠劉德華

向來言論大膽的鄧兆尊近日大爆圈中有一位戰績驚人的頂級「集郵女星」，隨即勾起網民好奇心。早年由吳君如主持的TVB經典清談節目《星星同學會》再度被翻出，當年吳君如和劉德華大談「集郵」內幕，與今次的爆料有異曲同工之妙。



驚爆演藝圈存在頂級「集郵女星」（YouTube@杜汶澤喱騷 Chapman To's Lateshow）

吳君如昔日大爆女星集郵四大天王獨欠劉德華

其實「集郵女星」一詞，早在2009年的TVB節目《星星同學會》中就已被引爆。當時該集由吳君如夥拍客席主持杜汶澤一同主持（節目常規搭檔為錢嘉樂），請來劉德華、何韻詩及藍奕邦做嘉賓。君如在節目中大爆有女星私下向她透露自己有「集郵癖」，對象鎖定當紅男星與四大天王，更直指：「嗰啲女演員話集到……集到黎明啦，集埋郭富城啦！佢哋話爭一個儲唔齊一套，就爭劉德華！」此話一出，全場主持與嘉賓瞬間嘩然。

吳君如爆女星集郵四大天王。（YouTube@TVB USA Official）

獨欠華仔。（YouTube@TVB USA Official）

劉德華當年反應極快，笑笑口反客為主追問：「邊個集唔到一套？你話畀我聽下！等我……」君如隨即神秘兮兮湊近劉德華耳邊咬耳仔講悄悄話，劉德華側耳傾聽後當場露出恍然大悟又耐人尋味的爆笑神情。君如隨後亦打圓場笑稱，不少人有時愛信口開河「吹水」，真假難辨，但能「集齊一套」無疑是不少人的夢想。

劉德華側耳傾聽後當場狂笑。（YouTube@TVB USA Official）

吳君如事後拆局純屬節目效果

當年節目播出後相關言論瞬間攻佔各大娛樂頭條，全城更掀起「緝兇」狂潮。眼見風波愈演愈烈，吳君如事後親自解畫滅火，澄清當時靠近劉德華耳邊根本沒有指名道姓，整段互動都只是順應氣氛營造的綜藝效果。所謂的「集郵女星」只是玩笑話，圈中現實根本無此人。