朱晨麗與富二代傳緋聞　離巢TVB後依然富泰紅粉緋緋現身星級飯堂

坐落於中環置地廣場44樓的高級上海菜食府「嘗申滙」，由米芝蓮星級主廚陳天龍親自掌舵，近年更迅速躍升為城中名人與娛樂圈明星的私房「星級飯堂」，「獎門人」曾志偉、獲封金像獎「最佳女主角」之衛詩雅、「樂壇天后」容祖兒均曾先後慕名光顧捧場。近日，2011年香港小姐冠軍朱晨麗亦低調現身餐廳捧場，更與主廚陳天龍親切合照，氣色甚佳。



早前朱晨麗轉戰樂壇廣州開騷。（小紅書＠朱晨麗）

粉紅打扮孖星級主廚合影

從最新曝光的照片可見，朱晨麗頭戴白色棒球帽，身穿粉紅色長袖休閒上衣配搭同色系連身長裙及白色波鞋，打扮隨性舒適且氣色極佳。她與身穿黑色專業廚師服的米芝蓮星級主廚陳天龍並排合照，兩人面帶微笑並齊齊對著鏡頭豎起大拇指讚好，背景還可隱約見到餐廳雅緻的木系裝潢與桌上的精緻中式茶具，氣氛相當融洽。

朱晨麗與星級主廚陳天龍合照。（小紅書＠如風往事）

朱晨麗與星級主廚陳天龍合照。（小紅書＠如風往事）

今年7月正式約滿離巢

朱晨麗自2011年以港姐冠軍之姿強勢踏入電視城，至今已走過十數載演藝歲月。今年7月，她正式宣布約滿離巢，宣告與效力長達15年的無綫電視（TVB）結束賓主關係。面對這次重要的人生轉折，朱晨麗坦言離巢是為了向一段滿載汗水與成長的旅程好好告別，並已做好充分準備，迎接個人演藝生涯的嶄新章節。

朱晨麗在IG發長文，正式宣布離巢，結束與TVB的15年賓主關係。（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗曾與不少前輩合作。（IG@rebecca_zhu）

《名媛望族》起步接拍多部劇集

回顧電視台的奮鬥歲月，朱晨麗感觸透露初入行拍攝首部電視劇《名媛望族》時，面對鏡頭與前輩曾一度感到手足無措；幸得多年來劇組與前輩提攜，她隨後接連獲派參演《衝上雲霄2》、《超時空男臣》、《多功能老婆》、《法證先鋒4》及台慶劇《美麗戰場》等大批熱播劇集，透過塑造風格各異的角色逐漸打磨演技。她由衷感謝電視台多年的栽培、沿途合作過的監製、導演、台前幕後團隊以及眾多提點她的前輩，並感性表示拍攝現場揮灑過的笑聲與汗水，都是人生最珍貴的養分，同時由衷銘謝多年來透過電視螢幕陪伴她成長的觀眾。

朱晨麗曾於2017年憑《超時空男臣》贏得「最佳女配角」。（IG@rebecca_zhu）

溫情喊話老東家：祝舊地安好

談到未來的發展規劃，朱晨麗強調離巢並非真正的道別，與昔日前輩及監製結下的深厚情誼亦永不褪色，若日後遇到合適契機與劇本，非常期待能再度攜手合作。她表示踏入演藝新階段後，會一如既往堅持對表演的初心與熱愛，勇於嘗試更多不同領域的角色與題材，希望廣大劇迷繼續給予支持與指教；最後她更展現飲水思源的豁達胸襟，向老東家送上真摯祝福：「祝舊地安好，所有人一切順利。」

朱晨麗正式與TVB結束多年合約，告別這段滿載成長的旅程。（IG@rebecca_zhu）

甜笑回應婚訊 坦言「年年都咁吹」

朱晨麗和何廣沛於2023年3月被爆分手後，即有傳朱晨麗戀上富二代史昊洺，史昊洺父親是香港中華廠商聯合會前會長史立德，父子同是擁有多隻馬匹的馬主，有指二人拍拖到泰國布吉旅行享受二人世界，及已佗有對方的BB。對於有消息指她與圈外男子即將結婚，朱晨麗上月在活動上接受《香港 01》訪問，甜笑否認：「年年都咁吹！其實暫時唔會有呢啲事情，我都係專注工作。同埋結唔結婚呢啲嘢，喺香港其實大家都好容易查得到，冇人可以逃得過你哋㗎啦！」

朱晨麗承認與一位圈外男性朋友了解中。（資料圖片/盧振輝攝）