《九運會客室2》強勢回歸　首波爆料直擊郭富城舊情與圈中秘聞

HOY皇牌訪談節目《九運會客室》第一季於2026年5月強勢登場，網上原片直出版5月11日上架後火速掀起全城熱話，截至6月底累計點擊突破400萬。節目內容不但在社交平台瘋傳，更成為主流媒體爭相跟進的新聞來源——楊思琦、簡慕華及梁嘉琪揭露電視台欺凌事件，直插娛樂圈大機構的潛規則，談論度與傳播度雙雙爆錶，一舉為《九運會客室》打響名堂，奠定HOY皇牌節目地位。

節目主持：李凱賢（Brian）與伍詠薇（伍姑娘）（公關提供）

承接第一季凌厲氣勢，全新第二季《九運會客室2》乘勝追擊，以高級、精緻、深度與娛樂性兼備的加強版姿態回歸。YouTube原片直出版於10月19日起，周一至周五中午12時播出；電視版則於10月26日起，逢星期一至五晚上10時於HOY 77播映。第二季繼續由伍詠薇（伍姑娘）與李凱賢（Brian）拍檔主持，兩人各司其職、默契十足；堪輿學家唐碧霞師傅則繼續扮演定海神針，作為節目靈魂核心，為嘉賓指點迷津，引領每集對話走向更深處。

由伍詠薇與廿四味成員 Brian主持的 《九運會客室》首集上架 YouTube 短短兩天，點擊率已突破 18萬。（葉志明攝）

開放伴侶男性視角

新一季三大全新賣點全面升級。第一擊：嘉賓陣容由女性開放至伴侶。第一季英文名為《Wonder Women》，25集清一色女性嘉賓；第二季正式命名《Wonder Women +》，「+」既代表加強版內容，亦代表嘉賓名單全面強化——由純女性擴闊至女性及其伴侶，注入男性視角，令內容更多元、更好玩。第二擊：唐碧霞師傅轉玩「報喜又報憂」、「言無不盡」風格，專攻嘉賓軟肋，精準刺中核心痛點與防禦盲區，辛辣度直線飆升，肯定引爆連場真情對話。第三擊：保留招牌Spicy & Juicy真心對話環節，節奏加快，以選擇題形式層層推進；除辛辣食物外，更加入奇怪食物（Weird Food），娛樂性與驚喜感同步加碼。

開放伴侶男性視角。（YouTube@HOY媒體網絡）

葉子楣首度同框伍姑娘拋震撼彈

首四集已話題十足：首位出場嘉賓葉子楣首度披露伍詠薇亡夫翁江培曾追求自己，招數竟與追伍詠薇大同小異；出身亞視的她亦分享獲鄒文懷招手加入嘉禾的經過，以及堅持三點不露的因由。葉子楣自認戀愛腦，曾為窮男友放棄富豪追求，又披露與脊醫男友26年感情——對方竟愛到要裝偷聽器？男友過身後她神隱多年，至最近才再公開露面。話題女歌手傅穎再次回應個人性格是否適合娛樂圈，並感謝當年千嬅暗地助她發展音樂，惟因某些原因令雙方產生誤會。近期再度活躍的藝人姚正菁回憶當年接拍三級片令母女關係大受影響，母親覺得沒面子，她又重提與郭富城的一段情。

嘉賓名單方面，第二季比第一季更具話題性、更加震撼，涵蓋不同界別與伴侶組合，務求帶給觀眾更有深度的訪談。星級陣容包括葉子楣、吳綺莉、胡定欣、夏文汐、張達倫及妻子、小肥、康子妮、何佩霞、陸詩韻、傅穎、李彩華等，勢必再掀話題熱潮。