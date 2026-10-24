璀璨之城｜姜大衞被推落樓梯重傷　網民笑大台必備：推長者落樓梯

無綫台慶劇《璀璨之城》劇情進入白熱化階段，昨晚（23日）播出的第10集便迎來震撼彈。張智霖面對親父姜大衞連番毒舌挑釁，怒火徹底爆發，在大潭山郊野公園長階梯前狠心將對方一把推落樓梯！姜大衞猝不及防沿階梯狼狽滾落，最終重摔在地、血流披面陷入昏迷，場面觸目驚心。



充滿恨意與怒火的「眼神殺」交戲。（《璀璨之城》劇照）

被挑釁與羞辱。（《璀璨之城》劇照）

姜大衞親爆敬業內幕：睇劇本諗過自己做

這場「重頭戲」引發全網熱議，老戲骨姜大衞事後受訪時笑言，角色全因口不擇言過於「毒舌」才招致大禍。武打影星出身的他更透露敬業內幕，坦言「睇劇本見到呢場戲確實諗過自己做」，惟劇組顧及安全及拍攝效果，最終決定交由專業武師替身完成。

將姜大衞推落樓梯。（《璀璨之城》劇照）

心狠手辣。（《璀璨之城》劇照）

心狠手辣。（《璀璨之城》劇照）

第10集已出「大絕」

這幕衝擊畫面播出後火速洗版。過往大台家族商戰劇通常將推長輩、害親人的「終極反目」留在大結局前夕，今次《璀璨之城》播至第10集就毫無保留亮出絕招，快節奏讓不少觀眾直呼過癮，亦引來不少網民曲線「抽水」大讚節奏爽快。

「推長輩落樓梯」成指定動作

有網民笑指「推長輩落樓梯」早已成TVB歷年劇集的招牌套路。資深演員盧宛茵便曾屢成「遇害擔當」，在《隱門》及《俠醫》接連被推倒受重傷；去年的《金式森林》亦有91歲羅蘭被推落樓梯的一幕。如今姜大衞接棒成為新一代「碌樓梯擔當」，引來網民紛紛打趣留言：「大台劇必備：推長者落樓梯」、「估唔到第10集已經出絕招」！

「魔鬼上身」的丁子朗把盧宛茵一下子就推下了樓梯。(《俠醫》截圖)

「魔鬼上身」的丁子朗把盧宛茵一下子就推下了樓梯。(《俠醫》截圖)

羅蘭被「推落」樓梯。(《金式森林》影片截圖)