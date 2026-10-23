璀璨之城｜張曦雯臨時被加裸戲　張智霖暗指「唔輸得」言論惹公憤

無綫台慶劇《璀璨之城》熱播但爭議不斷。繼早前陳瀅除衫破格演出引發通訊局投訴後，日前張曦雯（Kelly）自爆在拍攝期間，被監製陳維冠（Joe）聯同對手張智霖及吳卓羲臨場加碼一場7分鐘一鏡到底「剝剩底褲」的羞辱戲，引發全城譁然；而張智霖早前在宣傳時笑指女方「唔輸得」的輕佻言論亦被網民翻出，進一步將輿論怒火推上高峰。



張曦雯（《璀璨之城》劇照）

臨場被加裸戲拒拍獲前輩開導

張曦雯透露原劇本僅要求她可穿內衣出鏡，豈料開拍當日劇組臨場提出新構思，要求她脫至只剩內褲、大露背與張智霖拍攝一鏡到底的激烈爭執戲。自感被冒犯的張曦雯當場拒絕，場面一度陷入僵局。後來劇組因改劇本停工近3個月，復拍探班飯局中江美儀與張智霖太太袁詠儀介入調解，力勸「拍啦，阿女，你應該要拍」，認為大犧牲能讓角色立體化；張曦雯最終在袁詠儀承諾全程「監場」下妥協完成拍攝。雖然她事後受訪時為大局圓場，稱讚對手專業並滿意成片效果，但仍難平網民怒火。

張曦雯預告有一場大尺度羞辱戲。（IG@kelllycheung）

張曦雯獲袁詠儀江美儀遊說助克服心魔。（IG＠elenakongmayyee）

張智霖拋「唔輸得論」火上加油

隨著事件曝光，張智霖早前在劇集宣傳時的一段採訪隨即引來網民「回力鏢」圍剿。他當時在受訪時主動提起張曦雯有挑戰電視尺度的場面，更以輕佻口吻拋出「唔輸得論」，笑稱張曦雯起初拒絕，但後來目睹同劇陳曉華與陳瀅均有大膽演出才激起鬥心：「去到後期少少，當佢見到陳瀅同曉華……『嘩！你哋咁樣？Wait a minute！我可以！』」大批網民怒轟其說法完全是顛倒黑白，輕描淡寫矮化成女藝人間「爭風吃醋」、「愛比較」的爭鬥鬧劇。

張智霖輕佻拋出「唔輸得論」。（《東張西望》節目截圖）

張智霖輕佻拋出「唔輸得論」。（《東張西望》節目截圖）

監製陳維冠遭質疑借戲自肥

連串風波亦令矛頭直指監製陳維冠。除了張曦雯被迫半裸，日前陳瀅在劇中全裸被男主角「撥開雙腿」用手機近距離特寫拍照的一幕，同樣被批意淫低俗且毫無美感；而張智霖早前亦透露該場戲同樣是監製臨場指使加插。不少網民質疑劇組為催谷收視不惜罔顧演員意願，狠批：「呢套戲嘅監製係咪自肥？差唔多個個女演員都要剝，有冇必要去到咁盡？」更怒斥無綫黃金時段合家歡劇集頻頻以低俗噱頭包裝，怒轟合家歡黃金時段已淪為「成人台」。

陳維冠遭質疑借戲自肥。（資料圖片）

張智霖爆陳瀅被撥開雙腿特寫場面由監製陳維冠提出。（《東張西望》節目截圖）

前輩勸脫引發公憤

至於原意給予安全感的袁詠儀與江美儀，其「說客」角色亦意外引爆網民聲討。不少人認為二人身為資深女性前輩，非但沒有支持後輩捍衛身體界線，反而幫忙劇組勸降施壓，直斥「女人勸女人脫，完全理解唔到」，令演藝圈女性在面對不合理要求時更加孤立無援。

《璀璨之城》連串大尺度風波引爆公憤。（Threads截圖）

《璀璨之城》連串大尺度風波引爆公憤。（Threads截圖）

《璀璨之城》連串大尺度風波引爆公憤。（Threads截圖）