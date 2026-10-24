李克勤19歲大仔李立仁暴風成長　撞樣李治廷甜蜜放閃疑洩蜜

「歌王」李克勤與1992年港姐冠軍盧淑儀結婚多年，向來是圈中公認的模範夫妻。二人育有兩名兒子，現於美國留學的19歲大仔李立仁（Ryan），近日在社交平台分享於高級餐廳慶生的照片，其暴風式成長的超高顏值旋即成為網民焦點，更大讚其顏值已超越爸爸李克勤，星味十足！



李克勤大仔李立仁（Ryan）。（IG@ryanleecontent）

7歲童年照曝光同克勤如餅印

相片中的李立仁留著一頭時尚捲髮，對著鏡頭面帶微笑，昔日稚氣未脫的圓潤臉龐已演變成輪廓分明的精緻五官，完全擺脫過往稚氣樸實的模樣，搖身一變成為韓系美男子。大批網民驚嘆他星味爆棚，帥氣程度媲美韓國男團偶像，更有不少人指他撞樣男星李治廷，直呼其顏值早已青出於藍超越爸爸李克勤。

李立仁於高級餐廳慶祝19歲生日。（IG@ryanleecontent）

李立仁韓系美貌撞樣李治廷。（IG@ryanleecontent）

除了帥氣近照，李立仁亦罕有分享了兩張自己7歲時的珍貴童年照。只見小時候的他五官與神態跟爸爸李克勤簡直如「餅印」般一模一樣，與如今高大帥氣的型男模樣形成強烈反差，令網民驚嘆男大亦有十八變。面對成長的蛻變，李立仁亦感觸在帖文中寫道：「我想7歲的我也會為19歲的我感到高興。」言談間流露出一份對自我成長的肯定與自信。

李立仁曬出自己7歲時的照片，那時同爸爸李克勤勁似樣。（IG@ryanleecontent）

李立仁在帖文中寫道：「我想7歲的我也會為19歲的我感到高興。」（IG@ryanleecontent）

母親盧淑儀現身留言祝福囝囝。（IG@ryanleecontent）

「情侶視角」食雪糕疑洩蜜

更引人注目的是，李立仁在多張慶生相中悄悄夾雜了一張引發無限聯想的「放閃照」。相中他與同行友人各自手持一杯雪糕碰杯，拍攝構圖充滿甜蜜浪漫的「情侶視角」，散發濃濃的戀愛氣息，引來外界熱議他是否正處於熱戀期。由於李立仁早前曾與同樣身在美國留學的「國民初戀」姚焯菲（Chantel）爆出緋聞，這張「盡在不言中」的雪糕照曝光後，大批網民紛紛好奇留言，揣測與他甜蜜同享雪糕的掌鏡人究竟是否正是姚焯菲，令這段星二代緋聞再度成為大眾聚焦的焦點。

李立仁曬「雪糕碰杯照」甜蜜放閃。（IG@ryanleecontent）

此前二人拍溫馨拖手影片引緋聞。（IG@chantelyiu）

李克勤曾提醒「學業為重」

父親李克勤早前出席《中年好聲音4》決賽擔任表演嘉賓兼評審時，被現場傳媒追問兒子的感情緋聞。面對記者提及的「緋聞女友」姚焯菲以及是否已跟對方見面等敏感問題，李克勤全程顯得相當戒備並極力避談，隨後更「嚴父」上身，語重心長地直言：「學業為重，讀書為重，其他嘢唔搞咁多啦」，明確表示希望兒子現階段能全情專注於學業上，切勿為其他雜事分心。