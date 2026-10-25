梁朝偉劉嘉玲現身台北光顧「GD愛店」 夫妻私下搞笑互動畫面曝光
撰文：TVBS新聞網
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金馬影帝梁朝偉與妻子劉嘉玲悄悄現蹤台灣，其實金鐘影帝、越南男星連炳發日前早在IG透露巧遇他們，還留下紀念合影，意外揭露影帝夫妻倆現在在台灣，而對台北熟門熟路的梁朝偉、劉嘉玲，昨（24）晚還現身天王GD（G-Dragon／權志龍）多次光顧的愛店「金豬食堂」用餐，並留下逗趣的夫妻互動照，立刻引發網友熱議。
劉嘉玲24日在IG分享與老公梁朝偉的合影。
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只見劉嘉玲頭戴鴨舌帽，手捧著裝著麵條的大碗公，似乎準備大快朵頤，梁朝偉看著她的碗卻皺起眉頭，照片上還有廣東話設計對白，寫著：
T:「唔好食啦（不要吃了）」，C：唔好理我啦！（不要管我啦！）
看來劉嘉玲還沒吃飽，但梁朝偉卻擔心老婆吃太多，要求她不要再吃了，真實又搞笑的夫妻互動笑翻眾人。
不過這是繼梁朝偉、劉嘉玲繼4月赴台宣傳新片《你是不會當樹嗎》後，再次被捕獲出現在台灣，上屆以《化外之醫》獲得金鐘影帝的越南籍男星連炳發，今年受邀赴台頒獎，驚喜在飯店樓下吃早餐時巧遇梁朝偉夫婦，興奮得與男神合影，意外讓梁朝偉在台灣的消息曝光，但夫妻倆也沒特別在藏，劉嘉玲更分享在健身房運動的照片，笑說：「為美食買單」，表示自己正在為吃了許多美食還運動債。
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