姚焯菲自爆初嘗醉酒斷片滋味　曾因一件事被嚴父推去參賽意外入行

現年20歲的「聲夢小花」姚焯菲（Chantel），目前正於美國紐約大學（NYU）展開大二留學生活。近日她現身網絡節目《緬甸堂》接受主持筆華棋（Matt）專訪，罕有剖白由新西蘭到紐約升學的種種辛酸與掙扎。鏡頭前她不僅直認異地求學壓力大到狂喊，更主動公開18歲後首次飲醉斷片的經歷與青春期反叛往事；其條理分明且超齡成熟的思維，隨即掀起網民熱烈討論。

姚焯菲（Chantel）。（IG@chantelyiu）

留學異鄉文化衝擊與學業壓力爆煲

姚焯菲在訪問中分享遠赴新西蘭升學時的適應困難，坦言當地生活節奏緩慢，要融入外國人圈子極度吃力，一度產生嚴重溝通障礙與孤獨感。其後轉往紐約求學，同時要兼顧香港演藝事業，沉重學業壓力令她不勝負荷。她直認自己是個「喊包」，更透露曾因擔心成績而痛哭：「好驚會好似70幾可能一個C嚟嘅喇已經，所以好驚，咁就噚日就喊咗。」言語間盡見她對學業的極高自我要求。

在新西蘭留學要融入外國人圈子極度吃力。（YouTube@SpotiTalk）

自認係「喊包」。（YouTube@SpotiTalk）

因擔心成績而痛哭。（YouTube@SpotiTalk）

自省「好失禮」痛定思痛展現超齡自律

談及成年後的破格經歷，姚焯菲罕有談及18歲後曾與家人朋友外出聚會，人生第一次飲至「斷片」，直言當晚發生的事已完全零記憶，承認自己有少少失禮。她表示翌日雖無嚴重頭痛，卻仍感頭暈及水腫，令她深覺飲醉酒「好 Pointless」：「因為你都唔會記得發生咩事。」談到爸爸反應，她笑指對方當時雖然生氣，卻未有嚴厲責罵，只點醒她一句：「你下次就知道啦。」這次經歷讓她認清自身酒量與界線，獲主持大讚處理手法極具理性與自律。

對於「斷片」，姚焯菲承認自己有少少失禮。（YouTube@SpotiTalk）

姚爸爸當時雖然生氣，卻未有嚴厲責罵。（YouTube@SpotiTalk）

青春期沉迷打機引發家庭衝突

談到青春期反叛歲月，姚焯菲主動重提當年因沉迷打機與家人爆發嚴重摩擦的往事。她憶述疫情期間極度依賴網絡遊戲與朋友維持聯繫，卻被父母限制每日只准玩40分鐘，雙方一度爆發激烈爭執。她笑言父親當年提議她參加《聲夢傳奇》，其實是想借機讓她戒打機：「其實我都係畀你去試下，你COVID唔好成日打機啦」，嚴父原意是想讓她外出「撞板」受挫，沒想到最後反而助她順利入行，意外改寫星途。

姚焯菲主動重提當年因沉迷打機與家人爆發嚴重摩擦的往事。（YouTube@SpotiTalk）

因沉迷打機，姚焯菲與父母一度爆發激烈爭執。（YouTube@SpotiTalk）

意外改寫星途。（YouTube@SpotiTalk）

儘管演藝事業發展順遂，姚焯菲依然堅持兼顧繁重學業，全因入行前早已與父母達成「必須大學畢業」的鐵律共識。她坦言歌手生涯比學生階段複雜艱難得多：「喺樂壇裡面，咩係贏到，你要好多Factors要去顧」。憑藉這份過人的決心與成熟，她最終選擇入讀紐約大學修讀音樂商業專業，期望深入了解幕後經理人運作及市場策劃機制，為未來的全方位星途鋪路。