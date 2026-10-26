李連杰談愛女Jada曾13歲「出現自殺念頭」　感到世界崩塌停工陪伴

有「功夫皇帝」之稱的巨星李連杰縱橫國際影壇數十年，銀幕上身手矯健、無所不能，私下卻曾面臨財富與名利都無計可施的家庭風暴，近日他在節目《楊瀾對話》專訪上，談及小女兒Jada過去曾深受憂鬱症（抑鬱症）折磨，甚至出現輕生念頭，當他得知這一刻整個世界都塌了，並痛徹心扉驚覺自己過去累積一輩子的財富名聲，在女兒的心靈痛苦面前，一點用處都沒有。



李連杰回憶，年輕時全心全力投身電影事業，1993年甚至一年拍5部片，忙到正常生活都難以兼顧，他一直認為努力賺錢讓孩子們衣食無缺、讀頂尖名校，就是盡到父親的責任，卻忽略女兒最需要的是情感支持。

李連杰在節目《楊瀾對話》專訪上，談及小女兒Jada過去曾深受憂鬱症折磨，甚至出現輕生念頭。（微博圖片）

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他透露，當時全家原本聚在一起看春節晚會節目，女兒卻突然衝出家門在圍欄旁崩潰痛哭，他才震驚得知，女兒早在7歲時就出現憂鬱症狀，13歲時更試圖幫助一名陷入心理困境的同學，結果2個人一起陷入深淵，更雙雙出現輕生念頭。

面對完全陌生的心理疾病，李連杰自責過去引以為傲的成就根本派不上用場，深刻反省多年來缺席孩子成長的遺憾，後來李連杰選擇放下手邊工作，主動開口向女兒道歉，並從頭開始學習如何傾聽與陪伴，而李連杰透露女兒Jada在接受醫療協助、學習心理學，以及接觸不同身心調適方法後，曾前往美國與歐洲參加相關課程，逐漸走出心靈陰霾。

後來某次女兒在法國準備返家時，在機場特別傳了一封簡訊給他，告訴爸爸自己不會放棄生命，也找到想學習、幫助其他孩子的方向，讓他長年懸著的一顆心終於放下，父女倆的關係也從疏離到如今變得無話不談。

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