李連杰專訪｜淡然回應「病房照」流言　女兒Jada分享抗抑鬱症心路

62歲武打巨星李連杰4日在台出席講座，以「沒有當下的當下，才是當下」為主題與慈濟靜思書軒對談，分享他在名聲與放下之間的體悟。22歲的小女兒Jada也陪爸爸出席。



李連杰在現場感謝女兒，一路上在修佛的道路上相伴：

她一直以來都飽受抑鬱症所苦，從小就學佛，她是我身邊最好的老師，因為大家都遷就我，只有女兒會提醒我，一路成為同學一路相伴。

他也感嘆自己和00後的年輕人有代溝：「我很難用語言和00後的小孩分享，希望女兒能夠跟他們分享，生命是多有意思的一件事。」

李連杰。（GettyImages）

更多李連杰照片：

+ 8

而女兒Jada也在台下感性的回應父親：「謝謝爸爸，這幾年不只是我的爸爸，他也是個很好的老師、很好的朋友，我能幫助他也是很開心的事，很開心你們想聽他講這些平常跟我講的事情。」

Jada現場談到自己抑鬱症的狀況，她透露，當時知道自己身心靈有狀況時，開始自學心理學、看醫生。但每當回家看見爸爸即使充滿壓力，卻每天都很開心的生活，讓她也漸漸開始敞開心胸，「很感謝爸爸當時放下一切工作，只為了陪伴我」。

最後，李連杰也語重心長坦言，因他分享病房照片，有人酸他恐怕沒電影可以拍，才會有這樣的舉動為了吸引注意，但李連杰淡然的直說：

別以為我真的是功夫皇帝，我也是個人，做手術跟一般人沒任何區別，無常就是這樣，人人都是平等，生和死都平等，別白活這一生。

【延伸閱讀】金曲獎得主自爆陷重度抑鬱失去味覺2年 曾想退出演藝圈今回歸（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

延伸閱讀：

成龍突爆噩耗！「七小福」元奎2年前病逝

李連杰認了「當巨星很累」！長時間憂鬱、壓力 路邊吃小吃都有困難

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】