李連杰爆被細女要求修改新遺囑分配財產　女兒一舉動核實內容無誤

現年62歲國際武打巨星「功夫皇帝」李連杰，自從十多年前被診斷患有甲狀疾病，一直受健康問題困擾，近年更屢次傳出病危甚至逝世消息。今年李連杰於八月曾一度入院切除腫瘤，躺臥病床及以輪椅代步照片曝光後，情況令影迷粉絲擔心，然而經過休養後李連杰亦回復元氣，外貌更逆齡回春引發「換心換血」網絡謠言，令本尊不禁於社交媒體親自反駁澄清傳聞。日前李連杰在內地接受訪問時再次回應「換心換血」等傳言，表示：「我心臟又沒病，幹嘛要換了心臟。」

李連杰公開手術後病床照。（影片截圖）

李連杰帶細女Jada出席汽車品牌活動。（小紅書）

細女兒要求確認最新遺囑

近日李連杰在一個內地清談節目中表示：「我也是人，不像你想像的就是一個熒幕上的英雄，我年齡大了也會面對生老病死，我很坦然。」李連杰直言與家人從不太避諱生死這一話題，甚至早在2000年代事業如日中天時就已開始交代後事。他回憶幾年前重新立遺囑說：「家人已經習慣了，四五年前我去尼泊爾，我和我的小女兒坐在房間里，她拿著電腦對著我說『你再重說一遍，最新的遺囑』，讓我說新的遺囑，她在電腦上修改。我們就是這麽公開談論的，這在我們家里都很正常。」

李連杰要改新遺囑，估計是有了新的資產需要分配，又或者是他突然有了新的分配安排。畢竟李連杰有4個女兒，兩個是前妻黃秋燕生的，兩個是他最愛的女人利智生的。有網民就猜測李連杰的小女兒能幫他記錄遺囑，估計在財產分配上，他應該大多數都是分給和利智生的兩個女兒。

李連杰接受內地清談節目訪問。(微博圖片)

李連杰與利智誕下Jane李安迪和Jada李安淇。（李連杰微博）

