王俊凱巡演貴州收官｜時隔7年開個唱　寫信寄語給15歲自己惹共鳴

中國內地歌手王俊凱的「當·潮汐漫溢」個人巡迴演唱會，於10月25日在貴陽迎來最終收官站！這次巡演是他繼2019年「無邊界」演唱會後，時隔7年再度重啟個人巡演。他在貴陽站台上讀出前一晚重寫的一封信，收信人是15歲的自己，當中「有些答案不必著急，未來還有時間」極具感染力，引發全場萬名粉絲強烈共鳴。這場演唱會歷時三個月，走過重慶、廣州、南京、北京、貴陽五城十場，門票全數售罄。



中國內地歌手王俊凱（Karry Wang）的「當·潮汐漫溢」個人巡迴演唱會，於10月25日在貴陽迎來最終收官站！（微博@王俊凱KarryWang工作室）

王俊凱是誰？從國民組合隊長到影視歌三棲藝人

現年27歲的王俊凱於1999年在重慶出生，2010年底加入TF家族成為練習生，其後作為內地現象級男子組合TFBOYS隊長正式出道。早年組合憑藉《青春修煉手冊》、《寵愛》等洗腦神曲紅遍大江南北，成為國民級青少年偶像。

王俊凱於1999年在重慶出生，2010年底加入TF家族成為練習生，其後作為內地現象級男子組合TFBOYS隊長正式出道。（微博@TFBOYS組合）

早年TFBOYS組合憑藉《青春修煉手冊》、《寵愛》等洗腦神曲紅遍大江南北，成為國民級青少年偶像。（微博@TFBOYS組合）

近年王俊凱積極擴展演藝版圖，畢業於北京電影學院表演系的他，成功從當紅頂尖歌手轉型為備受認可的實力派演員。他先後主演電影《解憂雜貨店》、《萬里歸途》、《刺蝟》及劇集《重生之門》等多部口碑與票房兼具的影視作品，在票房突破15億人民幣（約16.5億港元）的《萬里歸途》中更展現成熟演技，獲得業內一致好評，同時他亦深受國際頂尖時尚品牌青睞，展現出強大的商業價值與全球影響力。

王俊凱畢業於北京電影學院表演系，從當紅頂尖歌手轉型為備受認可的實力派演員。（網上圖片）

王俊凱主演電影《刺蝟》獲得業內一致好評。（微博@TFBOYS-王俊凱）

王俊凱在票房突破15億人民幣（約16.5億港元）的《萬里歸途》中更展現成熟演技，獲得業內一致好評。（微博@王俊凱KarryWang工作室）

同時王俊凱亦深受國際頂尖時尚品牌青睞，展現出強大的商業價值與全球影響力。（微博@王俊凱KarryWang工作室）

王俊凱深受國際頂尖時尚品牌青睞，展現出強大的商業價值。（微博＠Champion中國官方賬號）

收官夜現場讀信 寄語15歲的自己

10月25日晚，王俊凱在貴陽奧林匹克體育中心體育館舉行巡演最後一場。在演唱《繼續－給十五歲的自己》環節，他特別在台上讀出一封重新撰寫的信件。王俊凱在台上向觀眾解釋，自己對之前的版本不滿意，於是前一晚特別重寫一版，構思「如果15歲的你和現在的我相遇」時，會想對當年的自己說些什麼。

10月25日晚，王俊凱在貴陽奧林匹克體育中心體育館舉行巡演最後一場。（微博@王俊凱KarryWang工作室）

王俊凱在台上向觀眾解釋，自己對之前的版本不滿意，於是前一晚特別重寫一版。（網上圖片）

「如果15歲的你和現在的我相遇」時，會想對當年的自己說些什麼。（網上圖片）

信件全文：「如果15歲的你，和現在的我相遇，應該會有很多好奇。很多事情都在慢慢發生，很多想去的地方也正在抵達。回頭看，有很多值得記住的瞬間。往前走，還有值得期待的事。有些答案不必著急，未來還有時間。那就繼續往前吧！」

信件全文：「有些答案不必著急，未來還有時間。那就繼續往前吧！」（網上圖片）

7載回歸 5城10場圓滿收官

這次「當·潮汐漫溢」巡演是王俊凱繼2019年「無邊界」後，時隔7年再次開辦的個人巡演，主題英文名「Endlessly」，寓意潮水不息、無盡生長。演唱會自2026年7月從其家鄉重慶隆重啟程，途經廣州、南京、北京，最終在貴陽完美落幕，5個城市各演2場、合共10場門票全數即時售罄，王俊凱全程未有邀請任何嘉賓、堅持現場實力演唱，單場演唱約28首歌曲，展現出極佳的舞台掌控力與歌唱實力。

這次「當·潮汐漫溢」巡演是王俊凱繼2019年「無邊界」後，時隔7年再次開辦的個人巡演。（微博@王俊凱KarryWang工作室）

演唱會自2026年7月從其家鄉重慶隆重啟程，最終在貴陽完美落幕。（微博@王俊凱KarryWang工作室）

王俊凱全程未有邀請任何嘉賓、堅持現場實力演唱，單場演唱約28首歌曲。（微博@王俊凱KarryWang工作室）