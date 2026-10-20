宋佳《志願軍》爭金雞影后惹議！被指戲份少僅配角　報名變女主角

第39屆中國電影金雞獎（金雞獎）提名名單於昨日（10月19日）公布，知名女演員宋佳憑《志願軍：浴血和平》中的「林月明」提名最佳女主角。消息一出隨即掀起網上熱議，不少觀眾指林月明在片中屬支線配角，質疑片方以配角身份申報女主角。宋佳本身已兩度奪得金雞影后，若今次再勝出，將追平潘虹紀錄，成為金雞獎創立40多年來第二位「三封影后」的女演員，一邊是提名喜訊，一邊是角色申報類別的爭論，惹來網民兩極評論。



知名女演員宋佳憑《志願軍：浴血和平》中的「林月明」提名最佳女主角。（微博@電影志願軍浴血和平）

提名出爐引熱議 被質疑女配角申報女主角

據媒體分析，多數看過《志願軍：浴血和平》的觀眾指出，「林月明」在片中屬支線角色，總登場時間與敘事比重均未達傳統電影女主角標準，不少人質疑片方選擇申報「最佳女主角」而非「最佳女配角」，是基於商業考量或一線影星的聲勢。

多數看過《志願軍：浴血和平》的觀眾指出，「林月明」在片中屬支線角色。（微博@電影志願軍浴血和平）

有網民留言痛批：「不是質疑宋佳演技，只是角色定位好清楚，明明是重要配角，申報女主角對其他真正領銜主演女主角的演員不公平。」亦有網民持相反意見：「宋佳規劃好，拍的題材多，每個評獎方向不同，足夠資格角逐影后。」

有網民持相反意見：「宋佳規劃好，拍的題材多，每個評獎方向不同，足夠資格角逐影后。」（微博@秦小婉）

兩度登頂金雞獎 挑戰潘虹紀錄衝「三封影后」

宋佳2013年憑《蕭紅》首度封后，2025年憑《好東西》「王鐵梅」二度封后；若今屆《志願軍：浴血和平》能協助她再度奪冠，她將繼資深表演藝術家潘虹之後，成為金雞獎創立40多年來第二位「三封影后」的女演員，締造華語影壇的全新傳奇。

若宋佳今屆再度奪冠，將繼資深表演藝術家潘虹之後，成為金雞獎創立40多年來第二位「三封影后」的女演員。（微博@電視劇山花爛漫時）

飛天獎大滿貫加持 影視雙棲展現頂尖演技

除了在電影大銀幕上屢創佳績，宋佳近期在電視領域的表現同樣震撼業界。本月初，她剛憑藉話題劇集《山花爛漫時》榮獲中國電視劇飛天獎優秀女演員獎，成為首位憑藉同一部劇集囊括白玉蘭獎、金鷹獎與飛天獎內地三大電視獎的大滿貫視后。無論今屆金雞獎最終落入誰家，宋佳在影視雙棲領域展現出的頂尖表演實力，早已獲得業界專業人士與廣大公眾的高度肯定。

宋佳主演的《山花爛漫時》榮獲中國電視劇飛天獎優秀女演員獎，成為首位憑藉同一部劇集囊括白玉蘭獎、金鷹獎與飛天獎內地三大電視獎的大滿貫視后。（微博@電視劇山花爛漫時）