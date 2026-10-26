張致恒黃榕分手20年破冰　自認渣男向舊愛道歉女方訴唔再信男人

張致恒（Steven）與黃榕這對昔日緋聞情侶，分手整整20年後竟奇蹟破冰！日前兩人獲邀登上網絡節目《鼎豐盛》，聯同「亞視一姐」薛影儀（阿儀）同台大談超赤裸感情觀。節目中兩人不僅毫不避忌剖析「拍拖與炮友」的分別，張致恒更當場大爆金句自嘲渣男；而面對男方首度揭開當年無故「人間蒸發」的背後內幕並當面真誠致歉，積壓20年委屈的黃榕終告情緒失控，當場在鏡頭前崩潰暴泣！

張致恒黃榕分手20年世紀破冰。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒黃榕剖析拍拖與炮友分別

節目甫開場便火藥味十足，主持劈頭要求二人定義「拍拖與炮友」。張致恒坦言炮友純屬「各取所需」，拍拖亦有索取成分只是較不明顯；黃榕則直斥炮友往往只是「完事即走」，更語出驚人自爆人生中曾遇過極多炮友，回首昔日曾被指是「送外賣妹」甚至倒貼養仔，黃榕坦言深愛對方時從不計較金錢，甚至願意花錢討好男方，惟連番受創後如今感情觀已徹底幻滅：「而家嘅感情觀係我唔會再拍拖，同埋唔會結婚囉，即係唔會再相信男人囉。」

張致恒坦言拍拖亦有索取成分只是較不明顯。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕則直斥炮友往往只是「完事即走」。（YouTube@鼎豐盛GPM）

自爆人生中曾遇過極多炮友。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕揚言不再信男人。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒認年少輕狂自嘲「渣男都會咁講」

談及當年長達半年的地下情，兩人記憶出現極大落差。黃榕坦言在自己的角度當年是「默認拍拖」，雙方更曾親暱以「老公、老婆」相稱；然而張致恒卻當場坦承當年根本「冇諗過同佢拍拖」，亦沒想得太深入，並解釋：「唉任何一個渣男，細個都會講呢啲嘢㗎。」黃榕亦提到曾送Tiffany手鏈及親手整朱古力，張致恒則只記得收過一件衫。

黃榕坦言在自己的角度當年是「默認拍拖」。（YouTube@鼎豐盛GPM）

雙方更曾親暱以「老公、老婆」相稱。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒坦承當年根本「冇諗過同佢拍拖」。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒自嘲「任何渣男都會講」。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒只記得收過一件衫。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕亦提到曾送Tiffany手鏈及親手整朱古力。（YouTube@鼎豐盛GPM）

揭分手后人間蒸發內幕

談及當年情斷導火線，黃榕至今難掩委屈，直指男方當年在新聞曝光後即「失蹤」：「佢好似就冇再搵（我），失蹤咗啦。」她坦言當時非常傷心。張致恒則解釋，當年在TVB化妝間突遭記者告知黃榕爆料拍拖，所屬公司人員見狀即時將他強力攔截，其後高層更對他下達全面封殺令，勒令他不可再聯絡黃榕或作任何回應，在公司嚴厲制肘下才被逼完全斷絕往來。

直指男方當年在新聞曝光後即「失蹤」。（YouTube@鼎豐盛GPM）

勒令他不可再聯絡黃榕或作任何回應。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕聽罷隨即激動高呼「食死貓」，極力澄清當年只是出席公開活動被記者追問，絕非自己主動放料；張致恒更自爆當年兩家人其實住在對面、窗戶相對，笑言黃榕其實大可直接過來拍門，黃榕則苦笑稱當年曾偷偷望過對面窗一次，但始終不敢做出「瘋狂敲門」的舉動。

黃榕澄清絕非自己主動放料。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕當年曾偷偷望過對面窗一次。（YouTube@鼎豐盛GPM）

男方「失蹤」後，黃榕透露當時非常傷心。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒真誠致歉

節目尾聲，兩人被要求向舊愛講心底話。黃榕表示沒想過人生會再見到張致恒，感謝節目給予機會，並祝願對方生活順遂、珍惜另一半。張致恒則主動道歉：「首先，我想同阿黃榕講聲對唔住，想當年我19歲、20歲左右，咁啊細個對愛情呢一樣嘢咧。其實，係真係比較少接觸，再加上當年簽咗公司，有好多制肘嘅原因，就令到我冇再直接去接觸呢件事，咁所以，其實到到今日有機會見返你嘅，其實係應該講返聲對唔住嘅」。

黃榕祝願對方生活順遂。（YouTube@鼎豐盛GPM）

張致恒致歉黃榕。（YouTube@鼎豐盛GPM）

聽到這句遲到了20年的道歉，黃榕長年壓抑的情緒瞬間潰堤，掩面痛哭哽咽道：「我都覺得當時我好難過，因為好似突然間失蹤咗咁樣……」隨後張致恒以「榕姨」與「張叔」互相勉勵，坦言自己如今已為人父、擁有家庭，人始終要向前看，更語重心長寄語：「希望以前曾經俾我hurt過嘅女仔，都可以得到好好嘅醫治同心靈安慰。」為這段橫跨20年的愛恨糾纏畫上句號。

張致恒以「榕姨」與「張叔」互相勉勵。（YouTube@鼎豐盛GPM）

黃榕崩潰痛哭。（YouTube@鼎豐盛GPM）