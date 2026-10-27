肖戰小城良方跨科操刀、Offer 8盲猜癌症　醫療影視被轟欠專業

近期內地影視圈醫療相關的作品引發網民對醫療專業的激烈論戰。標榜真實職場紀實的熱門真人騷《令人心動的Offer 8》（醫學季），因「盲猜癌症、劇本式自費墊付醫藥費」等操作遭轟極度離地；由肖戰領銜主演的熱播劇《小城良方》雖憑藉借用殯儀車送醫、烤番薯保溫疫苗等東北基層市井生活感大獲好評，卻同樣被專業醫護踢爆存在無牌開顱、跨科手術等常識漏洞。一邊是紀實真人騷被指演戲，另一邊則是高口碑虛構劇在專業操作上失守，共同揭露影視創作對嚴肅醫療的浮躁病態。



由肖戰領銜主演的熱播劇《小城良方》雖憑藉借用殯儀車送醫、烤番薯保溫疫苗等東北基層市井生活感大獲好評，卻同樣被專業醫護踢爆存在無牌開顱、跨科手術等常識漏洞。（微博@小城良方官微）

標榜真實職場紀實的熱門真人騷《令人心動的Offer 8》（醫學季），因「盲猜癌症、劇本式自費墊付醫藥費」等內容遭轟極度離地。（微博@騰訊視頻令人心動的offer）

《令人心動的Offer 8》讀片考核「盲猜癌症」？醫學生願意承擔病人醫藥費遭炮轟

標榜頂級公立大醫院（三甲醫院）臨床紀實的《令人心動的Offer 8》，開播後迅速遭炮轟。本季節目中不少實習生妝容精緻、光鮮亮麗，卻在讀片考核中無視診斷必須依靠證據的基本邏輯，就讀神經外科專業博士的實習生李子祺在核磁共振讀片考核中更脫口而出「盲猜是顱咽管瘤」。

本季節目中的實習生妝容精緻、光鮮亮麗，卻在讀片考核中無視診斷必須依靠證據鏈的基本邏輯。（微博@澎湃新聞）

就讀神經外科專業博士的實習生李子祺在核磁共振讀片考核中脫口而出「盲猜是顱咽管瘤」。（網上圖片）

節目組更安排實習生在面試時表態願意掏錢替患者墊付醫藥費，卻未呈現公立醫院欠費申報機制與制度約束的現實框架，將沉重的社會醫療痛點簡化為煽情情節。前線醫護看後直斥離譜：「現實中隨便盲猜癌症，隔天就會被家屬投訴到除牌！」

節目組更安排實習生在面試時表態願意掏錢替患者墊付醫藥費，卻未呈現公立醫院欠費申報機制與制度約束的現實框架，將沉重的社會醫療痛點簡化為煽情情節。（網上圖片）

網民對於真人騷中有實習生表示願意給病人墊付醫藥費的評價。（網上圖片）

現實中隨便盲猜癌症，隔天就會被家屬投訴到除牌！ 網民留言

肖戰《小城良方》神外醫生跨科開刀 網民：基層溫情不代表專業失守

至於另一套醫療劇，由肖戰主演的《小城良方》，雖憑借用殯儀車轉運病人、極寒環境下以棉襖與烤番薯餘溫防止疫苗凍結等市井真實感引發巨大共鳴，但在專業醫學層面同樣漏洞百出。劇中肖戰飾演的神經外科醫生因「飛刀」（專家外出做手術）手術失誤遭停職處分後，竟能在缺乏資質下違規替親屬進行高風險開顱手術，轉頭竟能毫無阻礙地跨科操刀泌尿外科手術。

劇中肖戰飾演的神經外科醫生因「飛刀」（專家外出做手術）手術失誤遭停職。（微博@小城良方官微）

劇中肖戰飾演的神經外科醫生在缺乏資質下違規替親屬進行高風險開顱手術，轉頭竟能毫無阻礙地跨科操刀泌尿外科手術。（網上圖片）

網民指出，鏡頭下更頻繁出現口罩嚴重漏風、手套誤觸非無菌區等低級感染控制錯誤。神外與泌尿外科隔行如隔山，這種違背執業法規與外科常理的情節，暴露出劇組在專業醫學顧問把關上的嚴重缺位。

網民指出，鏡頭下更頻繁出現口罩嚴重漏風、手套誤觸非無菌區等低級感染控制錯誤。（網上圖片）

有醫療專業的網民留言批評，《小城良方》相關情節已嚴重脫離現實。（網上圖片）

從離地真人騷到《小城良方》失誤熱劇 公眾容忍度見底

這場醫療題材的隔空爭議，深刻反映出當前影視工業對專業領域的傲慢與妥協。大眾之所以對《令人心動的Offer 8》口誅筆伐，是因為其背叛了「記錄職場真實」的立足點，將救死扶傷降格為精英人設的鍍金遊戲；而公眾對《小城良方》的相對寬容，則源於觀眾被底層小人物守望相助的情感所打動。然而，市井溫情絕不能成為常識漏洞的遮羞布。大批理性網民一針見血指出：「真人騷離地到似笑話，電視劇感人但漏洞滿天飛；兩邊都缺乏對醫學的真正敬畏，幾時先可以有一部既接地氣又專業嚴謹的醫療作品？」

由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播。（微博@小城良方官微）

由內地頂流男星肖戰主演的基層醫療劇《小城良方》，日前在央視電視劇頻道（CCTV-8）首播。（微博@小城良方官微）