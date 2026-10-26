《尚公主》口碑崩盤？孟子義李昀銳救不起　網轟2大致命傷似拍MV

由孟子義、李昀銳領銜主演的古裝大劇《尚公主》，於10月23日在騰訊視頻（WeTV）開播，串流平台Disney+全球同步上線。該劇改編自知名作家伊人睽睽的同名小說，由曾執導爆款劇《長相思》的金牌導演秦榛親自操刀，並搭檔《長月燼明》、《惜花芷》編劇何妨共同改編；加上男女主角孟子義、李昀銳此前在爆款古裝劇《九重紫》中飾演夫妻積累了極高人氣，並曾共同出演冒險懸疑劇《西出玉門》，兩人被封為「昀牽孟繞」（諧音「魂牽夢繞」）螢幕情侶，令這部「三搭」之作備受期待，首播騰訊視頻站內熱度值火速突破24,000大關，雲合正片有效播放市佔率亦強勢領跑。



然而，亮眼熱度背後卻迎來口碑斷崖式滑鐵盧，劇集因權謀線嚴重弱化、頻繁堆砌旋轉慢鏡頭與低智肉麻放甜，被全網痛批是典型的「人抬劇」（靠演員硬撐爛劇），改編劇本本質不及格，全憑兩位主演歷經多次合作積累的極致CP感與顏值在苦苦支撐。



由孟子義、李昀銳領銜主演的古裝大劇《尚公主》，於10月23日在騰訊視頻（WeTV）開播，串流平台Disney+聯手全球同步上線。（微博@尚公主官微）

劇集因權謀線嚴重弱化、頻繁堆砌旋轉慢鏡頭與低智肉麻放甜，被全網痛批是典型的「人抬劇」（靠演員硬撐爛劇）。（微博@尚公主官微）

權謀精髓遭魔改 劇情超俗套變低智甜劇

原著小說之所以封神，因為內容深刻描繪了寒門學子衝擊門閥政治的科舉艱難，以及男女主角各自背負創傷、在朝堂政變中步步為營的雙強智鬥。然而已播正片卻大幅刪減階級博弈，取而代之的是平地摔倒、意外摟腰及四目相交等俗套橋段。

原著小說之所以封神，在於深刻描繪了寒門學子衝擊門閥政治的科舉艱難，然而已播正片卻大幅刪減嚴謹的階級博弈。（微博@尚公主官微）

編劇將複雜沉重的朝堂較量全面簡化，導致角色的動機變得單薄且缺乏說服力。大批觀眾在社交平台直斥改編避重就輕，狠批「言尚寒窗苦讀的抱負被拍成調情工具」、「編劇將高智商權謀改造成無腦偶像劇，簡直浪費了原著的好底子！」

編劇將複雜沉重的朝堂較量全面簡化，導致角色的動機變得單薄且缺乏說服力。（網上圖片）

編劇將高智商權謀改造成無腦偶像劇，簡直浪費了原著的好底子！ 網民留言

濫用旋轉慢鏡拖沓敘事 山洞相處秒變婚紗MV

除了劇本改編不理想，拍攝手法也為人詬病。劇組為營造浪漫氛圍，在大量情節中氾濫使用慢鏡頭與柔光畫面。在公主落水獲救後與言尚在山洞相處的重頭戲，本該是兩人關係突飛猛進的關鍵場面，卻被拆成擦藥、梳頭、對視等多角度慢速旋轉的鏡頭。

除了劇本改編後質素差，拍攝手法同樣被猛烈批評。（微博@銀刃影片截圖）

在公主落水獲救後與言尚在山洞相處的重頭戲，本該是兩人關係突飛猛進的關鍵場面，卻被拆成擦藥、梳頭、對視等多角度慢速旋轉的鏡頭。（微博@銀刃影片截圖）

在公主落水獲救後與言尚在山洞相處的重頭戲，本該是兩人關係突飛猛進的關鍵場面，卻被拆成擦藥、梳頭、對視等多角度慢速旋轉的鏡頭。（《尚公主》預告片截圖）

在言尚為暮晚搖親手研製胭脂的劇情中，亦因反覆的慢鏡特寫而顯得冗長。過度依賴慢動作嚴重影響了敘事連貫性，反而暴露出導演未能把握到節奏。追劇觀眾紛紛直言觀感疲勞，嘲諷道「這根本是加長版古風婚紗攝影MV」、「即使開啟1.5倍速播放依然嫌拖沓，鏡頭轉到令人眼花」。

在言尚為暮晚搖親手研製胭脂的劇情中，亦因反覆的慢鏡特寫而顯得冗長。（《尚公主》預告片截圖）

過度依賴慢動作嚴重影響了敘事連貫性，反而暴露出導演未能把握到節奏。（《尚公主》預告片截圖）

這根本是加長版古風婚紗攝影MV！ 網民留言

同期《嫁金釵》對比更顯尷尬 孟子義與李昀銳成該劇唯一賣點

《尚公主》的口碑滑鐵盧，在同期熱播黑馬古裝劇《嫁金釵》的映襯下更顯尷尬。《嫁金釵》憑藉紮實嚴密的情節推演與密集反轉，獲全網盛讚為貨真價實的「劇抬人」；反觀耗資巨大的《尚公主》卻淪為反面教材。孟子義與李昀銳三度搭檔自帶極強的默契與信任感，兩人在對手戲中展現的性張力成為該劇唯一的支撐點。

孟子義與李昀銳三度搭檔自帶極強的默契與信任感。（微博@尚公主官微）

孟子義與李昀銳三度搭檔自帶極強的默契與信任感。（微博@尚公主官微）

網民對此精闢總結道：「這部劇能維持熱度，完全是兩位演員在燃燒自己的路人緣苦撐。」「標準的次品劇本拖累頂配演員，編劇水平真的配不上主演的顏值與付出！」