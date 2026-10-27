蔡少芬張晉坐擁2億物業貼地歎平民小食　大女倒瀉嘢淡定抹地獲讚

現年53歲的前無綫「視后」蔡少芬（Ada）與武打影星老公張晉，多年來投資有道，手握中港兩地逾2億港元的優質物業，身家極其豐厚。然而這對圈中模範夫妻私底下卻以樸實「貼地」聞名。日前，《東周刊》直擊蔡少芬一家五口，連同幼子的小朋友一行六人，現身沙田一家主打平民價的人氣漢堡扒專門店開餐。當日蔡少芬頭戴黑色Cap帽、全素顏亮相，毫無明星包袱，更親自到自助售賣機前逐一按鍵落單，極盡親民本色。

蔡少芬與老公張晉結婚多年恩愛有佳。（IG＠adachoi9800）

蔡少芬與張晉育有兩女一子，一家五口生活幸福美滿。（IG＠adachoi9800）

張晉大病初癒獲妻貼身呵護

現場可見，早前身體抱恙的張晉明顯大病初癒，步調微顯緩慢，因此照顧子女的重任全落在蔡少芬身上。入座大長枱後，眾人無懼食客目光自在用餐，身兼賢妻良母的蔡少芬一方面熟練地照顧細仔張樂兒進食，另一邊廂眼神卻時刻落在病癒的丈夫身上，張晉見妻子大呼肚餓，隨即二話不說將自己碟中的漢堡扒切分一半放到蔡少芬碗中。兩人結婚18年依然甜蜜如初，在平民餐廳悄悄閃盲全場。

張晉大病後滿頭白髮略顯滄桑。（小紅書@读树）

張晉甜蜜餵食蔡少芬閃爆路人。（小紅書@读树）

大女淡定蹲地抹污漬獲讚好家教

除了兩公婆恩愛惹人羨慕，同行兩名女兒的超高顏值與出色教養同樣成為全場焦點。大女張楚兒與二女張信兒完美繼承了父母的優良基因，五官精緻立體，二女更染了一頭時髦的啡金色秀髮，走在人群中星味十足。

在餐廳門口時，大女張楚兒不慎手滑倒瀉飲品，她既沒有驚惶失措，亦未有呼喝旁人代勞，反而是神色淡定地主動拿出紙巾，直接蹲在地上將污漬清理乾淨，處事獨立且極具擔當。而二女張信兒在席間為家人傳遞餐具與物件時，亦頻頻禮貌地笑著說「唔該」，舉手投足落落大方。蔡少芬與張晉以身作則、身教勝於言傳，將一對千金培養得體貼懂事且毫無架子，一家人的好教養獲全網一致激賞。