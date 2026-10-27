陳奕迅26場錄音演出黃牛叫價過萬　大會急籲防騙：全抽籤無內部飛

陳奕迅（Eason）26場錄音演出門票尚未開售，竟已有黃牛聲稱手握門票，更開價過萬元！大會鄭重提醒歌迷，這次門票須先登記抽籤，中籤後才能正式購票，現階段任何聲稱「有飛在手」、「保證有位」的說法均不可信，切勿付款受騙！



《McDonald's Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan 與陳奕迅一起錄音 》明日（28日）正式開放抽籤登記。（官方提供圖片）

手機驗證防重複登記力求公平

由麥當勞呈獻的《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan》，未開演已掀起全城熱話。大會明日（28日）於Cityline正式開放抽籤登記，並強調全數26場演出，已預留九成門票供公開發售，務求讓歌迷有公平購票的機會。

今次購票並非先到先得。歌迷須先以個人手機號碼及電郵地址登記，再由系統進行抽籤。成功中籤的歌迷，將於指定日期收到售票平台發出的購票驗證碼及購票連結，屆時才可正式進入系統購票。

為盡可能杜絕不正常登記及重複抽籤，大會更透過售票系統驗證手機號碼，識別及過濾可疑、異常及重複登記，減少有人利用不公平手段取得購票機會，盡力讓真正想入場欣賞演出的歌迷參與抽籤。

陳奕迅透露將為280首歌再編曲。（IG@mreasonchan）

未開賣黃牛已聲稱有飛叫價過萬

對於演出門票尚未開售，已有黃牛聲稱持有門票，甚至開出過萬元的天價兜售，大會特別提醒歌迷要提高警覺。由於今次採取先登記、後抽籤，再由中籤者於指定日期透過官方售票平台Cityline購票的機制，現階段抽籤尚未開始，結果亦未公布。任何聲稱已經有飛、可以預留座位，甚至保證入場的說法，均不能輕信。

大會鄭重呼籲歌迷，千萬不要因為心急入場而光顧黃牛，或向來歷不明的第三方付款。不但可能付出遠高於原價的金額，更隨時買到假票，甚至蒙受金錢損失。「我們不希望歌迷因為支持Eason而受騙，更不希望大家對音樂的熱愛，變成黃牛及不法分子牟利的機會。」

對於歌迷的熱烈支持，大會表示衷心感謝，同時亦留意到不少歌迷擔心未能成功購票，理解大家失望及焦急的心情。

大會鄭重呼籲歌迷千萬不要光顧黃牛，謹防受騙。（官方提供圖片）

每場僅容千人 理解歌迷失望

大會強調，今次不但採取抽籤機制，更將九成門票撥作公開發售，已盡最大努力讓更多歌迷公平參與。然而，受場地所限，每晚只能容納約1,000名觀眾，即使連開26場，合共亦只有約26,000個入場名額，實在難以滿足所有歌迷的需求。大會對未能讓每位支持Eason的歌迷入場深感遺憾，亦懇請大家理解及體諒。

這次《McDonald’s Presents: Recording Sessions with Mr. Eason Chan》並非一般演唱會，而是香港樂壇一次突破傳統的錄音演出企劃。Eason將聯同樂隊，在觀眾面前重新演繹及正式錄製歷年經典專輯，讓歌迷親身走進錄音現場，見證經典歌曲重新誕生的珍貴時刻。

今次陳奕迅錄音演出合共亦只有約26,000個入場名額，懇請大家理解及體諒。（官方提供圖片）

由於現場涉及正式錄音，演出流程及入場安排均有別於一般演唱會。大會再次提醒成功購票的觀眾，務必預留充足時間，準時到場並依照指定安排入座，以免影響錄音進度。演出期間亦嚴禁拍照、錄音及錄影，所有觀眾均須配合手機封存安排，共同維持良好的錄音環境。大會再次感謝所有歌迷的支持及體諒，希望每位有機會走進錄音現場的觀眾，都能與Eason一起，見證這次別具意義的音樂旅程。