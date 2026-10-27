《李寶安》首播硬撼《愛·回家》　導演何爵天邀吳若希過檔HOY TV

由香港電影金像獎新晉導演何爵天執導的HOY TV全新處境劇《你的保安李寶安》，於本月26日晚上8時正式首播。該劇由李尚正飾演作風古板嚴格的保安隊長，聯同麥沛東、盧頌恩等實力派班底大放笑彈。由於該劇播放時段與無綫電視（TVB）長壽處境劇《愛·回家之三代同糖》完全重疊，促成兩大電視台在黃金時段展開一場硝煙四起的收視正面對決。



HOY首套處境劇《你的保安 李寶安》。（資料圖片）

導演何爵天率主演現身《你的保安李寶安》試映會。（YouTube@HOY媒體網絡）

何爵天點名《卡拉屋企》才是對手

面對外界高度矚目的收視成績，導演何爵天受訪時表現得相當淡定從容，他直言現今觀眾擁有極多網上重溫渠道，因此完全不擔心兩劇會被拿來作直接比較。何爵天更幽默且霸氣地無視眼前對手，反而點名90年代經典神劇《卡拉屋企》才是自己心中的真正標竿，坦言：「如果要比較，我好鍾意處境劇《卡拉屋企》，如果對打《卡拉屋企》覺得無信心。」對於劇集往後的陣容發展，他大爆身邊已有不少導演好友爭相毛遂自薦客串，自己甚至曾親自向影帝級人馬招手力邀加盟。

何爵天笑言該劇將會有不少導演同演員陸續出現。（鄧穎琪攝）

李婉華與前男友吳鎮宇及老友鄭敬基主演的處境劇《卡拉屋企》，可以是香港電視史上非常經典的處境喜劇。（劇照）

何爵天力邀吳若希過檔HOY TV

這場牽涉兩台角力的風波更意外燒向無綫女星吳若希。坊間盛傳她早前因在社交平台點讚了《你的保安 李寶安》的相關帖文而觸動無綫高層神經；隨後她在《愛·回家之三代同糖》中的角色竟突遭劇組「發配邊疆」，安排她遠赴虛構的非洲國家「吳旺達」接管家族業務，變相被無情剔出劇組，引發外界熱議她慘遭無綫「放逐」。

上週五吳若希以特別客串形式出現在關曜儁的幻想世界中。（IG@leokwan）

目前吳若希已正式暫別無綫處境劇《愛·回家之三代同糖》。（IG@leokwan）

在日前的傳媒試映會上，主角李尚正毫不避嫌地主動提及吳若希被飛出劇組的風波，導演何爵天見狀隨即大方拋出橄欖枝，公開向對方招手過檔：「可以嚟HOY TV㗎！都可以拍，無任歡迎，邊個嚟演都得㗎！」被現場記者追問是否要主動發出邀請時，何爵天笑言：「佢可以選擇搵我㗎嘛！依家科技咁發達，我邀請過佢嚟睇《死屍死時四十四》，最後唔知佢有冇嚟睇到。」隔空展現滿滿誠意，亦為這場電視台大戰再添戲劇性話題。

李尚正主動提及吳若希被飛出劇組。（鄧穎琪攝）