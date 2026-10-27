《青春外傳》登陸佛山辦啟動禮　陳恩碩宣佈亞洲11地開演逾120場

爆炸戲棚創辧人兼藝術總監陳恩碩（Tom）創作的香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》近年創下香港多項音樂劇紀錄，下月就突破演出800場佳績。由《我們的青春日誌》延伸創作的「青春外傳劇場三部曲」：《Ko’s Coffee的最後一小時》、《Nancy戀噏SHOW》及《仁德風暴》是本地音樂劇較為罕見的做法，去年推出後大受歡迎，今年再度搬上舞台之外，最近亦公佈了好消息。

《我們的青春日誌》創多項紀錄，延伸外傳三部曲。（公關提供）

宣佈亞洲11地巡演逾120場

日前Tom率領演員黃浩然、沈震軒（Sammy）、海兒、詹天文（Windy）、及爆炸戲棚培訓的五位首席演員廖嘉敏、駱靖琳、易彥筠、李宙熹和麥樂同，到佛山舉行啟動禮及記者會，宣佈由爆炸戲棚娛樂有限公司、藝詠娛樂有限公司、深圳市曜芯文化有限公司及佛山市瑞澤科林文化傳播公司聯合主辦的「青春外傳劇場三部曲」，將於亞洲11個地點舉行超過120場巡迴演出，所有劇目都即將移師到中型劇場演出，在製作上也會升級。

Tom率領團隊到佛山舉行啟動禮及記者會。（公關提供）

Tom帶團隊逛夜市放鬆

大隊在佛山先後舉行了3個活動，10月10日（六）下午率先在當地市中心地標嶺南天地舉行記者招待會，而在記者會場外還設置了以「青春外傳劇場三部曲」為主題的露天打卡位，吸引大批粉絲到場「集郵」，一班演員更被佛山巿民爭相合照。接受完多間當地傳媒訪問後，大隊緊接到順聯公園里商場舉行發佈會，同樣吸引了大批粉絲到場支持，場面相當熱鬧。

完成兩場公開活動後，Tom帶同旗下演員廖嘉敏、駱靖琳、易彥筠、李宙熹、麥樂同及鍾韶瀠到夜巿逛街放鬆，品嚐當地美食兼大玩遊戲。Tom笑言：「近年劇團擴展得急速及多元化，香港除咗同步駐場上演三大長壽音樂劇及兩齣外傳，還有開辦兒童音樂劇課程、舉行全港中小學作文比賽等，廖嘉敏、駱靖琳及易彥筠除咗幕前演出，更有負責長壽劇嘅部份管理及導演助理工作，大家也很專注於劇團發展嘅工作，只能喺外地工作時，偷時間請各位戰友放鬆一下。」

Tom帶同旗下演員到夜巿逛街放鬆。（公關提供）

Tom帶同旗下演員到夜巿逛街放鬆。（公關提供）

獨腳戲大升級體驗沉浸式

翌日10月11日（日）下午，大隊在麗致滙廣場舉行盛大的啟動禮，南海區文廣旅體局局長劉夏遠先生及佛山萬豪酒店董事長梁權輝先生也抽空出席。Tom公佈「青春外傳劇場三部曲」巡演地點，除了首站的佛山外，還會到廣州、珠海、深圳、順德、澳門、台灣、韓國、日本、馬來西亞及新加坡等地。Tom又透露，「青春外傳劇場三部曲」雖然也是沿用粵語流行曲串連，但亞洲巡迴演出版本跟香港版本有一些微調，而跟香港演出時分別最大應該是浸沉式餐飲獨腳戲《Ko’s Coffee的最後一小時》，「多謝佛山萬豪酒店畀咗個好靚嘅場地，喺呢度可以將香港本身坐到60人嘅咖啡店，變成嚟呢度個宴會廳坐到400至500人嘅沉浸式體驗。」

Tom公佈亞洲巡演版圖。（公關提供）

黃浩然沈震軒自嘲「口水佬」

在《Ko’s Coffee的最後一小時》同樣飾演「高立仁」一角的黃浩然和沈震軒，在啟動禮上興奮分享演出感受，浩然和Sammy坦承角色都好適合他們演繹，因為他們都自稱是「口水佬」，鍾意講嘢最啱演獨腳戲。而第二次演音樂劇的浩然，還搞笑指Tom其實是他的師傅，「係佢帶我認識音樂劇，佢好多徒弟，鄭丹瑞都係佢徒弟啦，我就係徒弟二號，我係好開心喺舞台入面我個心跳加速得好緊要，有返啲初戀嘅感覺，舞台劇有佢嘅吸引力，每場演出就算係一樣，但觀眾唔同感受反應又會唔同，畀到好驚喜同能量我。」不過浩然笑言最初Tom邀請他演出時卻有被騙感覺，「因為要記30頁台詞，仲要唱16、17首歌，但係花咁多時間練習咁多嘢，只係演出5場，好似有啲搵笨，但係睇到劇本後我深深被感動，最終都答應演出，冇諗過可以嚟到佛山或者亞洲其他地方舉行咁大規模嘅巡演，今日係好值得紀念嘅日子。」

黃浩然、沈震軒自認口水佬演獨腳戲發揮所長。（公關提供）

沈震軒讚陳恩碩劇本具深度

沈震軒對於Tom表示看着他和黃浩然的戲長大，Sammy笑言只得28歲的Tom有此說法都好正常，反而最有趣是Tom筆下「高立仁」的經歷和感受，絕非Tom這年紀應有的，「導演佢雖然係呢個年紀，但係佢寫呢個角色係經歷咗好多嘢嘅男人，呢個人喺劇中對人生唔同嘅課題都有佢一套嘅睇法同好深嘅哲理，佢點解搵我哋兩個演，因為我哋人生都有好多感受。」Sammy又指雖然鮮有演音樂劇，但認為好適合他演，「導演搵我就啱晒，我好鍾意唱歌，又鍾意做戲，好似個角色一樣，經歷咗咁多嘢喺呢個階段去做呢個音樂劇，我會覺得好好玩，係玩住去享受呢次嘅演出。」

沈震軒讚陳恩碩劇本具深度。（公關提供）

海兒挑戰海量台詞大呼「後悔」

海兒在台上分享時就表示，看完《我們的青春日誌》後，最喜歡的角色就是「Nancy」，所以當初Tom邀請她演出《Nancy戀噏SHOW》時，她真的好興奮，但她很快便有點後悔了，「好似浩然哥感受一樣，見到30幾頁劇本係密密麻麻嘅字，仲要唱10幾首流行曲，嗰吓我就覺得大件事嘞！」海兒又指由細到大演西方歌劇都需要接近兩小時，但縱然擔大旗做女主角，因有其他角色分擔，最多只負責一小時的戲份，「不過獨腳戲要自己一個記晒，的確係好難，所以做《Nancy戀噏SHOW》係人生最難嘅一個表演，所以我覺得Windy真係好叻，一開始就挑戰咁難嘅事。」

海兒挑戰海量台詞大呼「後悔」。（公關提供）

詹天文首擔大旗演重頭女主角

曾經演過《我們的青春日誌》中「Nancy」一角的詹天文，台上分享時表示事前看該劇時最愛角色也是「Nancy」，欣賞這是個很難演繹的角色，「成個劇能量都要超高，自己睇完都好想嘗試，Tom導邀請我去參與呢個劇真係好高興。」雖然Windy未演出《我們的青春日誌》前，已嘗試過演出音樂劇，但卻未試過做很重戲份的女主角，「今次演《Nancy戀噏SHOW》咁多台詞，真係非常之緊張，但我相信可以做好，可以帶動到觀眾情緒，同我一齊經歷呢個角色嘅故事。」之後Windy還跟海兒即場扮演「Nancy」，呼籲劇迷買飛支持，場面相當搞笑。

詹天文首擔大旗演重頭女主角。（公關提供）

全場大合唱熱烈圓滿閉幕

Tom在啟動禮上指《我們的青春日誌》是老少咸宜的校園青春音樂劇，而《仁德風暴》則剛好相反，是講述三個老師為了爭上位，上演一個教員室宮鬥式喜鬧音樂劇，他認為喜劇加音樂劇是非常難的演出，所以這個音樂劇他安排了劇團其中五位首席演員在不同場次輪流主演，希望將這個劇本需要的效果準確地呈現觀眾眼前。廖嘉敏、駱靖琳和易彥筠同樣飾演「Miss Lam」，而李宙熹和麥樂同則分別演繹「陳Sir」和「張Sir」，他們異口同聲表示很興奮可以參與巡迴演出，廖嘉敏表示2019年加入爆炸戲棚參與《我們的青春日子首演》，沒有想過劇團在短短幾年時間走了這麼遠的路，她還提醒劇迷要留意一點，「呢個劇有視后米雪姐客串演出，雖然米雪姐係影片演出，但係佢扮演一個好關鍵角色，負責挑起老師之間嘅紛爭，想知就要買飛入場。」啟動禮尾聲，黃浩然和沈震軒演唱了劇中歌曲《我們都是這樣長大的》；詹天文演唱劇中重新編曲的《隆重登場》；《仁德風暴》的演員廖嘉敏、駱靖琳、易彥筠、李宙熹及麥樂同，則表演了劇中《春風化雨》一曲，全場氣氛高漲，令這個佛山宣傳之旅劃上圓滿句號。