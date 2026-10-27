「華妃」蔣欣看秀遭男設計師「突襲吻頸」驚嚇抗拒　網怒斥性騷擾

內地女星蔣欣因在2011年演出經典宮鬥劇《後宮甄嬛傳》中的「華妃」一角紅遍兩岸三地，深受廣大觀眾喜愛。她日前身穿一襲紅色新中式刺繡禮服盛裝出席品牌大秀，沒想到在與男設計師合照時，竟遭對方無預警「突襲親脖子」！蔣欣當場露出驚嚇表情並本能抗拒，畫面曝光後瞬間引發大批網友熱烈議論與撻伐。



蔣欣26日盛裝亮相MESSENTIAL品牌大秀，在現場曝光的影片中，她正與該品牌的男設計師馬凱準備合照，怎料對方在靠近時，竟然突然凑上前親吻她的脖頸。

蔣欣與男設計師合影，突遭「親脖子」嚇壞。（微博圖片）

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只見蔣欣在第一時間本能地伸手試圖推開對方、臉上表情短暫僵住且滿是受驚，但驚魂未定之餘，仍迅速展現專業素養維持職業微笑，強忍尷尬配合完成拍照。

畫面流出後立刻引爆網路上鋪天蓋地的罵聲，更有細心網友發現，該名設計師在同場大秀與胡杏兒、惠英紅、周濤等其他大牌女星同框合照時，皆保持著合宜的禮貌距離，唯獨對蔣欣做出如此突襲式的親密舉動，差別待遇相當令人傻眼。

眾人紛紛留言砲轟：

「這是性騷擾吧」

「完全超出正常社交邊界」

「太不尊重人了」



而截至目前為止，設計師馬凱、品牌方以及蔣欣團隊皆尚未對此事作出回應。

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