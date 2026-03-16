陳妍希遭粉絲熊抱鎖喉表白　鹹豬手整隻「伸到胸前」　現場畫面曝

藝人陳妍希現身上海機場，遭大批熱情粉絲包圍，雖有保全跟經紀團隊幫忙開道，還是可以見到陳妍希寸步難行，被擠得水洩不通的盛況。



其中，一名戴著口罩的女粉絲，竟從陳妍希身後熊抱式遞信，差點將陳妍希鎖喉，畫面曝光引起眾怒。

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陳妍希機場遭「鎖喉式」逼近 粉絲繞頸遞信

陳妍希因《藏海傳》、《狙擊蝴蝶》等劇集，在中國大陸人氣高漲。本月14日，她抵達上海時，陳妍希穿著灰色格紋外套，頭綁俐落乾淨的馬尾，並戴上口罩與黑色墨鏡，打扮十分低調，但仍吸引大批粉絲包圍拍攝，搶著遞上信件或禮物。

在場有相當多手機鏡頭，近距離對著陳妍希的臉拍，而且粉絲一路尾隨，陳妍希始終保持笑容，也有收下卡片，就在混亂當中，一名女粉絲從後方伸手，繞過陳妍希的脖子，往陳妍希胸前遞信，失禮的舉動讓陳妍希當場愣住，並未收下信件。

相關畫面在網路上迅速傳開，許多網友紛紛留言表達不滿，直言「這樣真的很嚇人，欺負我姐脾氣好是吧」，也有人認為：

「真的很生氣，能不能做到尊重」

「太過分了，這個人在幹什麼」

「好嚇人，別這樣對姐姐行嗎」

「太沒有界線了，機場追星真的該管一管」



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