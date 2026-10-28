BIGBANG前成員勝利認已婚將要當爸　親吐心聲：會讓大家看到改變

前BIGBANG成員勝利再傳近況！韓媒今（28）日獨家報導指出，36歲的勝利即將升格當爸爸，妻子目前已懷孕，預計於2027年1月生產。原先外界以為他是與20多歲的圈外女友未婚就有小孩，沒想到兩人早已完成結婚登記，正式成為夫妻，消息曝光後引發關注。



澄清非婚前懷孕早就登記 低調專注胎教不辦婚禮

據韓媒《Gray News》獨家報導，勝利的老婆是一名20多歲的圈外女性，兩人已在首爾江南區準備新婚住所，目前正專心進行胎教。由於先前僅傳出妻子即將生產的消息，外界一度猜測是未婚懷孕，不過勝利方面澄清並非如此，兩人早已完成結婚登記，並非尚未結婚的情侶關係。

Bigbang前成員勝利宣布與20多歲的圈外女友結婚，並且妻子已懷孕，預計於2027年1月生產。（IG@seungriseyo_official）

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至於是否舉辦婚禮，勝利透露：「目前沒有考慮舉辦婚禮。」夫妻倆似乎打算低調迎接新生命，現階段將重心放在妻子養胎與胎教上。實際上勝利先前接受《Gray News》採訪時，就曾談到關於責任感的話題，並表示「有必須守護的家人」，當時這番話就引起外界注意。如今隨著已婚及即將當爸的消息曝光，也讓這段發言再度受到關注。

親自受訪談責任感 懇請外界溫暖守候

勝利也在今日上午接受《日刊體育》專訪時親吐當爸心聲，

既然即將要肩負起一個家庭的責任，我覺得這個責任感就更重了。我深刻反省自己過去犯下的錯誤，讓大家失望並受到傷害，往後會低調且認真生活，展現自己改變的一面。

同時也懇請外界能溫暖看待自己之後的人生，也不要過度關注、揣測並非公眾人物的妻小。

勝利近期除了傳出家庭喜訊，也捲入一起暴力糾紛。據悉，一名30多歲男子A某指控，自己今年8月在首爾江南區一間餐廳遭勝利一行人毆打及威脅，因此提告，不過勝利方面否認相關控訴。勝利2006年以BIGBANG身分出道，曾以〈謊言〉、〈一天一天〉、〈Fantastic Baby〉等歌曲紅遍全球，卻因2019年Burning Sun事件爆出多項爭議，最終因9項罪名被判處有期徒刑1年6個月，並於2023年2月服刑期滿出獄。

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