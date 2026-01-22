BIGBANG前成員勝利出獄後死性不改？傳進軍柬埔寨再建Burning Sun

韓國男團BIGBANG前成員勝利（Seungri），早年因牽涉轟動亞洲的「Burning Sun」夜店醜聞，最終身負賭博、安排性交易等9項罪名鋃鐺入獄，形象直插谷底。原以為出獄後的他會低調生活，豈料近日再有韓國記者大爆猛料，指勝利死性不改，近期頻繁出入柬埔寨，更疑似與當地臭名昭著的犯罪組織「太子集團（Prince Holdings）」交往密切，意圖在當地東山再起，打造第二個「Burning Sun」帝國。



BIGBANG勝利早年因牽涉轟動亞洲的「Burning Sun」夜店醜聞，最終身負賭博、安排性交易等9項罪名鋃鐺入獄。（Gettyimages）

勝利頻頻密會柬埔寨詐騙犯

YouTube頻道《지릿지릿》於1月19日發布了一條震撼影片，題為「黃荷娜、勝利、朴有天，吳赫鎮記者的特級採訪檔案公開」。曾追蹤Burning Sun事件的韓國記者吳赫鎮在片中驚爆，勝利近期的社交圈子極度複雜且危險。吳赫鎮透露：「他與資金洗錢犯、電話詐騙組織成員，以及與賭場有關的人物來往甚密。更有消息指出，他甚至會與柬埔寨犯罪集團的幹部一同舉行派對。」這番言論直接揭露了勝利出獄後，似乎仍未脫離黑色產業鏈。

吳赫鎮進一步分析，勝利如此積極拓展柬埔寨人脈，背後動機並不單純。他指出勝利有意在柬埔寨複製當年的經營模式，再打造一個像「Burning Sun」那樣的極樂場所。然而，這如意算盤恐打不響，吳赫鎮表示：「他本來想把事業往那個方向推，但現在那邊的會長都被逮捕了，正準備遣送回中國。」隨著背後大金主落網，勝利未來能否繼續獲得龐大的資金支持，目前仍是未知之數。

勝利曾大口氣話「拖GD落水」

事實上，勝利與柬埔寨犯罪集團的關係早有跡可尋。早前流出的影片顯示，勝利在柬埔寨夜店狂歡時，曾大言不慚地向台下觀眾表示：「當我說要去柬埔寨時，周圍的人問我那裡會不會很危險，但柬埔寨是亞洲最棒的國家！」High到極點的他更當場承諾要把前隊友G-Dragon（GD）帶到當地，這種「拖人落水」的行為隨即遭到廣大網民口誅筆伐。

影片顯示，勝利在柬埔寨夜店狂歡時，曾大言不慚地向台下觀眾承諾要把前隊友G-Dragon（GD）帶到當地。（TikTok影片截圖）

吳赫鎮也提到：「在日本，他的粉絲群還算穩固，但在韓國，他已經完全跌落谷底。在東南亞，因為他曾是BIGBANG成員，所以似乎想利用這個身份來準備一些非法生意」。

此外，當時有眼尖網民發現，勝利在活動影片中的背景標誌清晰寫著「Prince Brewing」，據調查，「Prince Brewing」正是涉及跨國詐欺及洗錢大案的「太子集團」的旗下品牌。雖然目前尚未有直接文件證明勝利與該集團有正式業務往來，但他頻繁出席相關活動並與集團高層同場，無疑令外界對這位「劣跡藝人」的洗底之路更不抱期望。