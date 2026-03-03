BIGBANG前成員勝利被爆獄中生活　花上萬買成人雜誌　完全切割GD

2019年的「Burning Sun夜店案」轟動當時韓國演藝圈，整起事件以BIGBANG前成員勝利為中心，牽扯出性侵、偷拍、毒品、警察收賄等等黑暗面，勝利為此退團也被關，2023年2月出獄。



這幾天有韓國網友爆料勝利的「機智牢房生活」，發文者疑似是勝利的「前獄友」，曝光了他對BIGBANG前隊友們的真實態度。

勝利爆出一系列醜聞後，已於2019年宣布退出BIGBANG及娛樂圈。（sports today）

獄中自律勤健身 特權不多但有

發文者在韓國論壇上分享勝利的監獄生活，他提到勝利在獄中選擇的不是獨居房而是跟別人共住的「中房」，也跟獄友互動良好。外界最好奇的自然是作為「知名人士」，勝利在獄中是否享有特權。

不過發文者提到他在獄中跟其他人平起平坐，頂多就是洗熱水澡時能單獨淋浴、但沖澡時間沒有特別多給，冬天會因為怕冷而較少洗澡。當天菜單有糖醋肉時，管理員會幫他加個菜，加上主任頗欣賞他，有時候會把勝利叫去辦公室一整天。

在日常生活方面，勝利仍如偶像時期般自律，不僅會每天計算攝取食物的熱量，餐點不合口味就只吃麵包，連獄友送的辣拌麵都因為怕胖而拒吃。

勝利還會在牢房內健身、跟年輕獄友練巴西柔術，有時候也跟操場上的其他年輕獄友一起跑步、做引體向上，過得相當充實，早上還會主動負責資源回收與洗碗等雜務。

炫耀簽名秒落寞 牢房偷唱女團歌

雖然身在獄中，勝利似乎仍放不下昔日光環。爆料者提到，勝利出獄前特地在牢房內逐一與獄友握手簽名，還炫耀說：

以前我的簽名在網路上能賣到韓幣20萬元！（約1069港元）

但說完後神情卻顯得有些失落，恐怕是料想到未來不再能有如此身價，還曾擔心自己出獄那天「會不會沒有記者來拍」。

如果電視播到曾經演出過的節目，勝利還會熱情跟獄友分享幕後花絮，還很常哼著女團LE SSERAFIM的夯歌《Antifragile》。不過爆料人也提到，沒有獄友問過也不敢問藝人八卦或「Burning Sun夜店案」的受害者。

砸千萬韓元買成人雜誌 百分百切割GD

雖然沒有太多特權，但勝利的獄中生活也堪稱滋潤。爆料者提到勝利的女友、妹妹經常探監。還花了韓幣上千萬元（約5萬港元）找公司幫忙「代購」，把書籍配額買好買滿，最愛看的就是《Vmax》或《Maxim》等成人雜誌、一天能看50本漫畫，而且還不只自己爽，好東西也分給獄友一起享受，獄中還有自稱是黑道的人特別巴結勝利。只是有年長獄友經常糾纏勝利要他幫忙弄雜誌，這也讓勝利相當不喜歡老人，還在背後飆髒話偷罵。

另一項外界焦點就是勝利跟BIGBANG團員的關係，爆料者透露：

他好像沒有跟所有成員斷聯，以前在操場講電話時，會問「T.O.P哥最近在做什麼？」、「太陽哥怎麼樣？」，唯獨對GD是百分之百切割，也不太喜歡他。對其他人都叫哥，只有對GD直呼其名。

總結來說爆料者描述勝利「比想像中矮」，但為人親切有趣，像是鄰家大哥。

