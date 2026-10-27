你的保安李寶安｜Gag別具匠心太有深度　竟突然殺出「何不採花」

由新晉金像導演何爵天掌舵，李尚正、盧頌恩（妹姐）及麥沛東領銜主演的HOY 77全新處境喜劇《你的保安李寶安》，昨晚（26日）8點黃金時段正式開播便一鳴驚人！劇集首集正面硬撼無綫處境劇《愛‧回家之三代同糖》，開播最高收視一舉錄得9.4點佳績，展現直逼雙位數大關的凌厲走勢，成功為本地電視台的黃金檔期撕開全新缺口，注入耳目一新的喜劇氣象。

《你的保安 李寶安》由李尚正、盧頌恩（妹頭）、麥沛東、王耀宏（Meaning )及曾睿智（Jam）領銜主演。（香港01攝）

劇集引發網民激烈討論。（Threads）

觀眾指Gag別具匠心。（Threads）

部分網民指真心好笑，不過某些笑點有人get唔到，可能都幾考人有冇相關專業知識。（劇集截圖）

導演何爵天摒棄棚拍過度打光常態

《你的保安李寶安》以高級私人屋苑「臨海峯」為核心舞台，透過最基層的物業保安團隊視角，切入都市人日常的職場生態與人情冷暖。值得一提的是，金像導演何爵天並未因循傳統處境劇過度精緻、失真的明亮打光與封閉棚拍模式，反而大膽採用沉穩、質樸的生活化調色與極富市井實質感的取景運鏡，為整套劇集奠定了極具生活厚度與地氣的寫實基調。

開播最高收視一舉錄得9.4點佳績。（《你的保安李寶安》預告截圖）

觀眾指Gag太有深度

除了視覺語彙推陳出新，該劇在喜劇節奏上更打破合家歡鬧劇的既定公式，大膽融入大量具備文化層次的深度笑料。妹姐飾演的「畢好彩」在引薦其兄長「畢𤒹生」時，巧妙拿MIRROR副隊長AK（江𤒹生）名字中常遭大眾讀錯的罕見生僻字「𤒹」大開玩笑，將當代追星日常與粵語文化痛點無縫扣連，令人會心微笑：「我阿哥叫𤒹生，畢𤒹生，不過唔係個個都識講個『𤒹』字，好多人叫佢做『畢畢生』。」

當劇中拋出耳熟能詳的唐詩上聯「花開堪折直須折」，麥沛東就配：「所以何不採花呢！」九唔搭八拖日本AV女優河北彩伽（前藝名：河北彩花 / Saika Kawakita）落水，睇到網民滿頭黑人問號。有網民覺得對白設計有心思，但太有深度觀眾一時間反應不到。劇中對白更不時「抽水位」「柳暗花明又一村，古天樂女朋友都變宣萱」，精準挑動香港觀眾橫跨數十年的經典螢幕CP集體記憶。