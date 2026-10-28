劉濤遭品牌創始人鹹豬手「觸碰胸部摟腰」　有多位女星受害疑慣犯

中國內地女星劉濤憑《瑯琊榜》、《羋月傳》等經典劇集成為一線女星，2007年嫁給富商王珂，陪伴對方走過破產危機的賢妻形象深植人心，而她近日出席意大利頂級奢華羊絨品牌「Brunello Cucinelli」活動，一襲合身長禮服盡顯優雅身段，成為全場焦點，卻疑似遭到品牌創辦人伸「鹹豬手」！



73歲的品牌創始人Brunello Cucinelli一見到劉濤就異常熱情，據現場畫面可看到，Cucinelli在與劉濤互動時多次伸出手肢體觸碰，更順著她的肩膀一路滑落至腰部，並且在移動腳步時，手直接碰觸到了劉濤的胸壁，動作明顯逾越了正常社交禮儀。

更多劉濤遭品牌創始人鹹豬手畫面：

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雖然劉濤已經下意識側身、縮肩，試圖悄悄拉開距離，但礙於公開場合，仍極力維持專業素養，對方卻沒有收手的意思，在合影環節時強行將劉濤往自己身邊拖拽，劉濤為了讓活動順利進行，勉強撐著職業微笑完成合影，但轉頭離開時臉上的笑容立刻消失，表情顯得格外局促與不安。

畫面曝光後許多網友氣炸：

「明目張膽的性騷擾！」

「看劉濤的身體反應就知道了，好心疼！」



然而更令人傻眼的是，有網友發揮偵探精神，起底這位時尚巨頭Cucinelli疑似是鹹豬手慣犯。

網揭陳都靈、金裕貞、谷愛凌、李小冉等女星都曾遭受該品牌創始人不恰當的肢體接觸：

搜集過往的活動照片發現，同場活動的女星陳都靈、曾出席該品牌活動的韓國女星金裕貞，滑雪奧運冠軍谷愛凌以及女星李小冉，都曾被該創辦人強行摟腰、貼著身體，輿論持續在網上發酵。

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