38歲女星爆富商摸胸性騷擾　追求不成後誹謗　決定提告：很變態

38歲藝人陳匡怡頂著「台大五姬」光環出道，7日發文控訴某富商追求不成，試圖透過不當手段損害名譽，並揭露富商對她摸胸部性騷擾。對此，陳匡怡已決定採取法律途徑，報警並提出告訴。



陳匡怡控富商摸胸 生理反感「嘔吐很多天」

陳匡怡控訴富商對她進行性騷擾，並表示過去因顧及情面而未公開此事，如今決定不再保持沉默。

陳匡怡控某富商粗魯襲胸。（Facebook@陳匡怡）

她強調，自己「覺得很變態」，由於過去太過善良才隱忍不發，現在決定不再心軟，將採取法律行動，捍衛自身權益。

陳匡怡指出富商伸魔爪：

在公開的餐廳一直摸我胸部，性騷擾，又一直誹謗無中生有，我覺得很變態。

富商的朋友也是同一種人，因此她已將這些人封鎖。她也坦言，自己為此感到不適，甚至出現嘔吐和哭泣等生理反應。

據悉，陳匡怡是2024年在台北敦化南路餐廳吃飯，被富商搭訕而認識，富商到處跟朋友說好喜歡陳匡怡，甚至會吃醋別的男性朋友約陳匡怡吃飯聊天，導致富商的男性朋友私下向她抱怨：「我不敢約妳，XX會生氣，傳簡訊來罵我。」

