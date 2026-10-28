譚旻萱曬男友視角早餐照洩蜜　豪擦雙腸自爆「一支唔夠食兩支」

「香港網球一哥」黃澤林月初承認與康堤結束半年戀情後，日前（25日）被拍到與「籃球一姐」譚旻萱（Mandy）在球場邊親密互攬，令新戀情曝光。黃澤林日前已轉抵首爾備戰賽事，並在社交平台分享近況；而譚旻萱亦極有默契地同步出po，貼出與朋友慶生的熱鬧合照。兩人對戀情傳聞暫時封口不提，各自投入工作與生活。

黃澤林譚旻萱在球場的互動令二人戀情曝光。（小紅書截圖）

兩人親蜜擁抱。（小紅書截圖）

陳康堤首認與黃澤林分手！

康堤與黃澤林分手。（IG截圖)

豪擦雙腸自爆「一支唔夠食兩支」

翻查譚旻萱上星期上載的社交網帖文，大曬悠閒早餐日常。其中一張相她身穿白色吊帶裙，前方更有一隻疑似男士的手舉起水果入鏡，疑由男方親自揸機掌鏡，黃澤林亦火速畀 like互動。不過全帖最搶鏡的，莫過於她的一份雙腸早餐盤，盤內除了烘多士、火腿片及煎蛋外，更放著兩條煎香的熱狗腸。譚旻萱毫不避忌寫上「『一支唔夠食兩支』sausages breakfast」，大方自爆好胃口。

男友視角曬早餐照。（IG@tmh_xd）

配文稱「一支唔夠食兩支」。（IG@tmh_xd）

舊愛曬「綠手掌」疑暗示戴帽？

雖然兩人打得火熱，但新戀情同時引來「無縫接軌」質疑。譚旻萱身兼餐廳老闆及排球教練的舊愛區顯揚（Austin），早前於IG連發三個限時動態。他先稱：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」，隨後更貼出一張沾滿鮮綠色顏料的手掌特寫，配文「不如大家教下我點洗哩啲水溶性色素」，惹來部分網民解讀為暗示被戴綠帽。兩人今年3月才被爆穿情侶裝同遊滑雪，如今社交網已互相取消追蹤。

Austin在Mandy與黃澤林戀情曝光後，連出幾個story，第一個是黑白相，他寫住：「識我嘅就唔好問我 唔好再send比我 我唔係幾想睇到 人哋嘅事我唔清楚」（IG@austinauhinyeung）

第二個story他貼上沾了綠色顏料的手掌，發文：「不如大家教下我點洗哩啲 水溶性色素仲好啦」惹來無限揣測。（IG@austinauhinyeung）