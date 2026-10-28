慈善籃球賽為天使綜合症基金會籌款　大舞臺明星隊落場打波力撐

日前舉行的GAMAHK慈善籃球賽圓滿完成，是次活動所籌得善款將捐予香港天使綜合症基金會，別具意義。今次由仁美清叙主席程瑤號召的大舞臺明星隊齊齊落場支持慈善，陣容包括吳家樂、Ronny@Mr.、Jase、King、Joe Yau游莨維、羅子熙及王希晉@ROVER等，星光熠熠，吸引不少粉絲入場。

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吳家樂自謙「冇乜信心」特意添置新鞋顯赤誠。（公關提供）

慈善籃球賽為香港天使綜合症基金會圓滿籌款，程瑤號召大舞臺明星隊落場。（公關提供）

吳家樂相隔30年再度落場打全場

談到今次落場比賽，吳家樂笑言對自己表現「冇乜信心」，更自爆上一次正式打籃球已是30年前。不過，為了支持今次慈善賽，他仍特意重新買了一對籃球鞋上陣，認真有心。他坦言，今次參與最重要是支持慈善，希望身體力行為有需要人士出一分力。

至於年輕偶像羅子熙表現非常搶眼，全場獨取19分，更勇奪今次慈善籃球賽MVP。問到為何球技如此出色，羅子熙笑言自己其實是籃球教練，難怪在場上無論控球、走位及投射都相當有板有眼。

羅子熙全場獨取19分榮膺 MVP，神準走位投射原是「專業籃球教練」。（公關提供）

程瑤兩子親身上陣大仔成次高分球員

除了一眾明星好友外，程瑤兩位兒子朱震軒、朱廷軒當日亦有親身落場力撐慈善，其中大仔朱震軒更成為全場第二高分球員，表現相當突出，認真犀利。大舞臺明星隊眾人在場上拼勁十足，充分展現團隊精神。

至於ROVER成員王希晉在臨近完場時亦成為全場焦點，他射出一記精彩三分球，動作俐落，引來全場嘩然，可惜因剛好完場哨子響起，入球最終無效。雖然如此，這記「靚絕三分波」仍贏盡現場掌聲，成為賽事其中一個難忘畫面。